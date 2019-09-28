В деле Виктора Кудрявцева поставили точку

Обвиняемый в госизмене российский ученый Виктор Кудрявцев вышел из-под стражи. 75-летний физик, научный сотрудник головного института «Роскосмоса» больше года находился под арестом. Его отпустили под подписку о невыезде. По словам адвоката обвиняемого, следователь принял такое решение, поскольку здоровье Кудрявцева значительно ухудшилось. Что известно о деле ученого? Как дальше оно будет развиваться? Об этом — Владимир Расулов.

Виктор Кудрявцев попал в поле зрения ФСБ летом 2018 года. 23 июля ее сотрудники задержали пожилого ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Там физик моделировал ракеты-носители и спутники. По версии спецслужбы, он передавал бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию — о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Коллеги и близкие физика говорили, что обмен информацией с институтом шел в 2011-2013 годах в рамках международного проекта по аэродинамике космических кораблей. Но контрразведчики посчитали иначе: по их версии, научная переписка ученого с бельгийским институтом была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО. Кудрявцева в итоге поместили в СИЗО.

Сотни его коллег, включая главу РАН Александра Сергеева, обратились к Владимиру Путину с просьбой освободить пожилого физика из-под стражи. К ним присоединился и председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Но ученому неоднократно продлевали арест, причем заседания проходили в закрытом режиме. Но вот поздним пятничным вечером Виктора Кудрявцева освободили. Правозащитное объединение «Команда 29» опубликовало первое видео, на котором ученый покидает СИЗО «Лефортово» и созванивается с родными.

Защита Виктора Кудрявцева неоднократно заявляла, что ему необходимы лекарства и регулярное наблюдение медиков. В начале мая Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей обеспечить его препаратами и провести обследование в гражданском медучреждении. В середине мая ученого перевели в 20-ю горбольницу, но в отделение для заключенных, а через несколько дней — вернули в изолятор. Обвинения с физика еще не сняли, но защита надеется, что вопрос в итоге решится в его пользу, заявил в беседе с “Ъ FM ” адвокат Виктора Кудрявцева Иван Павлов. Тем более, что подписку о невыезде в делах о госизмене избирают очень редко: «Рассчитываю на то, что возобладает здравый смысл, и дело против моего подзащитного будет прекращено за отсутствием состава преступления.

Конечно, освобождение Виктора Кудрявцева – это результат воздействия сразу нескольких факторов: его здоровье, а также работа защитников, которые эффективно смогли посеять сомнения у тех, кто принимает окончательное решение об объективности и обоснованности предъявленных к Виктору Кудрявцеву обвинений»

Дело Виктора Кудрявцева в январе прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В интервью РБК он заявил, что в госкорпорации переживают за судьбу ученого, но при этом все должны хранить гостайну, и за физика он не готов поручиться. Глава «Роскосмоса» добавил: «Тем более странно, что это ученый в возрасте, а, значит, давно должен знать, что к секретам надо относиться на "вы"».

В июне по делу о госизмене под арестом оказался ученик и коллега Виктора Кудрявцева, сотрудник ЦНИИМАШ — Роман Ковалев. А в июле Лефортовский суд отправил под домашний арест еще одного ученого из этого же института — Сергея Мещерякова. Однако и тогда информацию о деле раскрывать не стали из-за секретности материалов.