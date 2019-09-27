Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 75-летнего Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде. В июле прошлого года его арестовали по делу о государственной измене.
«Следователь принял решение об изменении нашему подзащитному 75-летнему Виктору Кудрявцеву меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Сегодня на проходной СИЗО "Лефортово" Кудрявцева встретили родные, они уже едут домой»,— сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов.
Напомним, по версии ФСБ, Виктор Кудрявцев передавал секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Коллеги и его близкие заявили, что обмен информацией происходил в 2011–2013 годах в рамках проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей, совместного с Минобрнауки России.
Семья физика обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой защитить его права. «Мемеориал» признал его политическим заключенным. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову оказать помощь ученому.
О развитии дела — в публикации “Ъ” «Физику прописали лекарства из Европы».
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