Силовикам не понравились консервы

Представители регионального управления СКР и силовых ведомств Москвы провели обыски на Барышском мясокомбинате в Ульяновской области. Руководство официально следственные действия не комментирует, однако источники, близкие к руководству комбината связывают обыски с уголовными делами по неуплате налогов и тянущемся уже два года расследовании уголовного дела о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии.

Как стало известно из неофициальных источников, в четверг на Барышском мясокомбинате (ООО «БМК», Ульяновская область) представители силовых ведомств из Москвы произвели обыски с изъятием документации. На БМК факт обысков подтвердили, добавив, что вместе с московскими силовиками были также и представители регионального следственного управления СКР.

От официальных комментариев заместитель руководителя предприятия Игорь Москвичев отказался, гендиректор компании Александр Котлинский, находящийся в командировке, в пятницу был для комментариев недоступен. Между тем источник, близкий к руководству БМК, пояснил, что, «судя по всему, ульяновские следователи пришли в рамках уголовного дела по налогам», а визит московских силовиков «видимо, связан с уголовным делом по поставкам пайков для Росгвардии».

Напомним, в апреле этого года региональное СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении руководства ООО «БМК» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, в 2015 году и в 2016 году БМК «уклонилась от уплаты НДС путем включения в налоговую декларацию завышенных сумм налоговых вычетов по фиктивным операциям с ООО “Конкорд”», а также аналогичным образом уклонялось от уплаты налога на прибыль, тем самым нанеся бюджету ущерб на сумму более 156 млн руб.

Ранее, в октябре 2017 года, по подозрению в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере при поставках продуктовых пайков структурам Росгвардии и Минобороны (ч.4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) были задержаны владелец ООО «Барышский мясокомбинат» Михаил Лакшин, владелец ООО «Барышский консервный завод» (БКЗ) Михаил Родников, а также владелец ООО «ОПК» (Московская область) Дмитрий Атрощенко. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2017 года следственным департаментом МВД РФ на основании данных проверок Главной военной прокуратуры после жалобы представителей Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. По версии следствия, в 2015 году владельцы «Оборонпродкомплекта» «с целью хищения бюджетных средств» по госконтракту, договорившись с совладельцем БМК, организовали на предприятии подмену дорогостоящего сырья на более дешевое, тем самым похитили бюджетные средства на сумму не менее 98 млн руб. при поставках пайков для Росгвардии, и не менее 122 млн руб. – при поставках для Минобороны.

Как пояснил “Ъ-Волга” консультирующий МБК руководитель юридической службы ООО «Государев Заказ» Владимир Сидякин, расследование по пайкам тянется до сих пор, «обвиняемые уже находятся под подпиской о невыезде, а дело все тянется». По мнению господина Ситдякина, здесь нет состава уголовного преступления, и это хозяйственный спор. Гендиректор БМК Александр Котлинский считает, что причина всех жалоб и претензий в том, что «с появлением Росгвардии появились новые люди» и «кто-то хочет пролоббировать интересы своих поставщиков».

В мае “Ъ-Волга” уже сообщал, что СУ СКР по Санкт-Петербургу, вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по аналогичной ситуации – несоответствия качества консервов по контракту между МБК и Северно-Западным окружным управлением МТС МВД РФ. Следствие пришло к выводу, что ситуация с поставками относится к гражданско-правовой сфере, и вмешательство правоохранительных органов недопустимо.

БМК основан еще в 1958 году, в качестве ООО зарегистрировано в апреле 2011 года, одно время доля в 26% принадлежала АО «Военторг», сейчас, согласно данным Kartoteka.ru, 100% компании принадлежит Михаилу Лакшину, владельцу компании «Гармония вкуса» (Московская область, доставка продуктов питания, деятельность ресторанов), Тейковской швейной фабрики и еще семи компаний в сфере производства продуктов питания. Как отмечается на сайте БМК, компания «является поставщиком № 1 консервов по госконтрактам», «поставляет мясные и мясорастительные консервы, индивидуальные рационы питания на склады и базы МО, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР от Калининграда до Камчатки. По итогам 2018 года, выручка БМК составила 2,585 млрд руб., чистая прибыль – 65 млн руб. Кредиторская задолженность в сравнении с 2017 годом снизилась на 474 млн руб. и составила 921 млн руб. при дебиторской в 260 млн руб.

В СУ СКР по Ульяновской области участие их сотрудников в обысках не отрицают, и, отметив, что расследование продолжается, заявили, что «это дело не комментируют в интересах следствия».

Сергей Титов, Ульяновск