Украдено в России

Впервые более чем за десять лет в России зафиксирован рост преступности. Такие выводы содержатся в статистическом отчете Генпрокуратуры о числе зарегистрированных преступлений в стране за восемь месяцев этого года. Большая часть «прибавки» пришлась на кражи, которые и так составляют более трети всех уголовно наказуемых деяний. Кроме того, зафиксирован громадный скачок преступности в сфере IT-технологий, а также определенный рост тяжких и особо тяжких преступлений. Эксперты пока не готовы считать новые цифры тенденцией, а объясняют их скорее несовершенством давно действующей системы учета и регистрации.

Как сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре, с января по август в России было зарегистрировано 1 335 475 преступлений, что на 25 610 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года,— таким образом, рост составил 1,9%. Интересно, что ранее в статистике преступности как единичные отмечались различные уголовно наказуемые деяния, совершенные за пределами РФ. Как правило, еще несколько лет назад за границей в основном что-то совершали дипломаты, сотрудники различных представительств и т. д. Но только с начала этого года за пределами России нашими правоохранителями было отмечено 926 эпизодов, подпадающих под статьи УК РФ. Судя по всему, в основном речь идет о преступных деяниях, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирных граждан в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. При этом сами иностранцы совершили в России, согласно последним данным, 24 092 преступных деяния, что на 11% меньше, чем в прошлом году.

Между тем на территории России число преступлений возросло во всех федеральных округах за исключением Дальневосточного. Если брать регионы отдельно, то рост зафиксирован в 49 из них, в то время как снижение — только в 36. «В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 24,5%»,— заявили “Ъ” представители надзорного ведомства, особо отметив, что за отчетный период количество тяжких преступлений, наказание за которые достигает десяти лет лишения свободы, увеличилось сразу на 16,7%, а особо тяжких — на 3,1%. Зато, как ни странно, на 5% (25 655 случаев) снизилось число как причинения тяжкого вреда здоровью, так и людей, погибших «в результате преступных посягательств». При этом, как и ранее, более трети всех преступлений составляют кражи личного имущества (41,6%, или 505 339 случаев), число которых выросло чуть более чем на 3%. Помимо этого почти на 40% выросло число случаев мелких хищений.

Впрочем, здесь явно сыграло свою роль изменение законодательства. Еще в прошлом году кражи имущества на сумму до 2,5 тыс. руб. были переведены из уголовных преступлений в разряд административных правонарушений (ст. 7.27 КоАП РФ). Однако при повторном совершении такой мелкой кражи УК РФ предусматривает уже реальный срок лишения свободы для воришки по ст. 158.1 УК РФ.

Количество наркопреступлений (всего их более 130 тыс.) немного уменьшилось, причем львиная часть их регистрации приходится, как и ранее, на полицию. Но в то же время почти наполовину (45,7%) сократилось число преступлений, совершенных как «под кайфом», так и в состоянии алкогольного опьянения, на 8,5%. Хотя собственно тенденция «пьяных» преступлений остается неизменной — на них приходится около трети от общего количества. Причем более половины всех уголовно наказуемых деяний совершают люди, ранее уже судимые.

Среди других интересных фактов — резкий рост числа киберпреступлений — 180 153 случая, или увеличение на 70%, что, собственно, объясняется как увеличением хищений в сфере IT-технологий, так и усилением борьбы с ними. Любопытным также на этом фоне выглядит небольшой рост проявлений коррупции, хотя в это же время резко снизилось число как взяткодателей, так и посредников при передаче взяток. «Учитывая высокую латентность такого рода коррупционных преступлений, подобные скачки в статистических показателях позволяют говорить о конкретных результатах усиленной работы всех правоохранительных органов по выявлению преступлений, связанных с дачей взятки и посредничеством во взяточничестве»,— предположили в Генпрокуратуре.

Впрочем, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил “Ъ”, что не склонен драматизировать ситуацию, хотя роста преступности в России не отмечалось уже более десяти лет. По его словам, вся проблема заключается в системе учета и регистрации преступлений. Как отметил депутат, хотя уже много сказано об уходе от палочной системы, статистика зарегистрированных и раскрытых преступлений до сих пор все равно остается едва ли не основополагающей в работе многих правоохранителей.

«Около десяти лет назад Генпрокуратура провела большую работу по анализу регистрации преступлений, которая показала цифры, в разы отличающиеся от опубликованных»,— сказал он, не исключив, что данные о преступности «могут подкручиваться». Поэтому депутат призвал попытаться найти новые критерии оценки уровня преступности в стране, отметив, что, по его мнению, она остается на примерно одинаковом уровне уже как минимум пять лет, а некоторые всплески и спады могут регистрироваться в разных регионах в зависимости от уровня работы правоохранительных органов, наличия преступных группировок и целого ряда других факторов.

Сергей Сергеев