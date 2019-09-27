Демократы увидели «руку Москвы» в скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия может быть причастна к скандалу между президентами США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В интервью MSNBC она не уточнила, на чем основаны предположения.

«Думаю, что Россия приложила к этому руку»,— сказала госпожа Пелоси. Она отметила, что «не видит повода для радости» из-за официального расследования против президента Дональда Трампа.

В МИД РФ напомнили, что скандал с июльскими телефонными переговорами президентов, разразился именно после заявлений Нэнси Пелоси о вынесении недоверия Дональду Трампу. «Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней»,— прокомментировала заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Напомним, расшифровку телефонного разговора, который состоялся в июле, опубликовали на сайте Белого дома после того, как Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Якобы американский президент призывал своего украинского коллегу инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Позднее Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал со своим украинским коллегой деятельность своего оппонента. Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп не оказывал давления во время телефонного разговора.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».