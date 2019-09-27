МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Согласно опубликованному предложению, изменения могут вступить в силу с января 2020 года.

По мнению авторов законопроекта, полицейских необходимо защитить «от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника» в «информационно-коммуникационных сетях», в том числе в интернете. В частности, это касается информации, которая дискредитирует деятельность МВД России. Других подробностей не сообщается (на момент публикации новости пояснительная записка отсутствует).

Напомним, 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. 13 сентября девять россиян, которых оштрафовали за оскорбление власти или государственных символов в интернете на 30 тыс. руб., подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По их мнению, в России нарушается право «на свободу высказываний».

Подробнее — в материале “Ъ” «Оскорбление российских госсимволов рассмотрит Страсбургский суд».