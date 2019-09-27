Из станичного банка воровали по-столичному

Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД.

По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

По данным “Ъ”, пока следствие разобралось с обстоятельствами выдачи займов последним. Таковых оказалось 24, причем большинство из них имели отрицательную кредитную историю.

В декабре 2017 года Центробанк отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию. По данным регулятора, причиной стали многочисленные нарушения банком требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Спустя неделю после этого Агентство по страхованию вкладов начало возмещать ущерб вкладчикам «Новопокровского». Прием заявлений о выплате возмещения и выплата самих возмещений происходила через ПАО «Росбанк» и АО «Россельхозбанк» (действуют от имени АСВ и за его счет). В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом.

По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%.

Кроме того, господин Демьянов являлся председателем совета директоров кредитной организации. Банк вместе с самарскими бизнесменами братьями Кнаусами он приобрел в разгар кризиса в 2008 году, и изначально предполагалось, что приоритетом в его деятельности станет кредитование фермеров.

По данным “Ъ”, своей вины в инкриминируемом деянии арестованный экс-банкир Демьянов не признает.

Олег Рубникович, Дмитрий Михеенко, Краснодар