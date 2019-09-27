В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с социальной сетью Facebook, следует из данных сервиса Downdetector. Основные жалобы — проблема с сайтом (96%) и со входом (4%). С неполадками столкнулись жители Польши, Франции, Великобритании, Венгрии, Бельгии, Швеции, Украины, США и других стран. В России поступают жалобы из Москвы.

Сбой также произошел в работе Instagram. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой (82%), веб-сайтом (10%) и со входом (8%). Больше всего жалоб поступает из Франции, Германии, Нидерландов и Италии. В России сообщают о сбоях из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Омска, Волгограда и Новосибирска.