Настоятеля монастыря убили из-за миллиона

Раскрыто убийство настоятеля Свято-Троицкого монастыря Переславля-Залесского Даниила (Соколова), совершенное в июле 2016 года. В преступлении сознался 31-летний уроженец Владивостока Александр Авдеев, осужденный в 2018 году за аналогичное преступление. На следственном эксперименте он рассказал, как убил игумена в собственной келье и похитил 1 млн руб. из монастырской кассы.

Убийцу игумена Даниила следствие искало больше трех лет. Тело 42-летнего игумена с многочисленными колото-резаными ранениями было обнаружено в его келье вечером 7 июля 2016 года. Уже на следующий день СКР по Ярославской области установил подозреваемого — по некоторым данным, это был один из послушников, который исчез сразу после убийства. Тем не менее доказательств причастности послушника к совершению преступления не оказалось.

С тех пор следователи и сотрудники угрозыска МВД проверили на причастность к убийству настоятеля более 3 тыс. человек. «Следствием получены сведения о возможной причастности к преступлению 31-летнего Александра Авдеева»,— сообщила позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко. В августе 2018 года, как уточнила пресс-секретарь МВД Ирина Волк, Авдеев был приговорен к шести годам лишения свободы за аналогичное преступление. Заключенного этапировали в Москву из Саратовской области, где он отбывал срок.

На допросе подозреваемый рассказал об обстоятельствах убийства: он совершил его ради хищения около 1 млн руб. из монастырской кассы. Деньги Авдеев потратил на личные нужды. В СКР подчеркнули, что его показания «объективно согласуются с ранее полученными доказательствами».

Епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов) рассказал “Ъ”, что накануне следователи провели в Свято-Троицком монастыре следственный эксперимент с участием подозреваемого.

«Он все рассказал и показал: как зашел, как убил и как уходил. Дело раскрыто, и нам скоро вернут ключи от кельи отца Даниила»,— пояснил он.

Александр Тихонов, Ярославль