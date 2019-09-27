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Татароязычная радиостанция «Китап» получила право вещать на частоте 98.6 МГц

Новая татароязычная радиостанция «Китап» будет транслировать на частоте 98.6 МГц. Проект ОАО «Татмедиа» стал победителем конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Согласно конкурсным условиям, право на частоту обошлось "Татмедиа" в 6,75 млн руб. Передатчик будет установлен в Печищах. Вещание будет осуществлять в аналоговом режиме ежедневно и круглосуточно.

Как передает ИА «Татар-информ», радиостанция планирует транслировать популярные литературные произведения на татарском языке, в том числе поэзию, прозу, а также театральные постановки. Проект реализуется при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.

По словам представителя Госсовета Татарстана в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Айрата Зарипова, главными конкурентами татароязычной радиостанции за право вещать на частоте 98.6 МГц были ООО «Большое Радио» и ООО «Ореноблмедиа».

"Ъ-Казань"


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