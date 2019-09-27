На северо-востоке Москвы зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

За прошедшие сутки на северо-востоке Москвы отмечалась повышенная степень загрязнения воздуха из-за того, что в нем увеличилось количество диоксида азота, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Росгидромета. Средняя концентрация вещества выросла в 1,8 раза. Ситуация с загрязнением воздуха в городе в ближайшие сутки не улучшится.

«Максимальное значение диоксида азота было зарегистрировано в дневные часы 26 сентября в районе Медведково, равное 1,6 ПДК (предельно допустимой концентрации. — “Ъ”)»,— сообщили в Росгидромете.

Ожидается, что с 18:00 27 сентября до 10:00 28 сентября погодные условия на территории Москвы и Московской области не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.