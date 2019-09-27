АН Башкирии выбрала самый дорогой вариант электронного самоучителя по башкирскому языку

Академия наук Башкирии по итогам конкурса намерена передать контракт на разработку мобильного приложения «Самоучитель по башкирскому языку» уфимской компании «Фонд Байса», принадлежащей Ильнуру Бикмухаметову. Участник предложил исполнить работы по начальной цене, за 2,5 млн руб. На получение контракта претендовала также московская компания «Симкоу лаб», специализирующаяся на разработке мобильных приложений. «Симкоу лаб» предложила наименьшую цену контракта — 1,3 млн руб., но получила на конкурсе всего 20 баллов. В конкуре было еще два критерия, определявшие исход отбора. Заказчик учитывал количество кандидатов наук и младших научных сотрудников, работающих в компании-исполнителе, число опубликованных ими монографий, статей и научно-исследовательских работ. С учетом этих критериев «Фонд Байса» набрала 90,4 балла.

У «Фонд Байса» нет интернет-сайта, портфолио работ на рынке изготовления мобильных приложений не опубликовано. Компания образована в 2012 году, указывает своей специализацией производство кино-, видеофильмов и телепрограмм. По данным kartoteka.ru, в ней работает один человек. В 2017 году предприятие получило два контракта Башгосуниверситета стоимостью 466 тыс. руб. на разработку фильма об университете и на поставку электронного издания «Доступная среда» для инклюзивного образования.

«Симкоу лаб» (Simcoe lab), основанная Ильдаром Алишевым, разрабатывает мобильные приложения на любые платформы. В числе клиентов компания указывает таких крупных заказчиков как Danone, Bosch, «РИА Новости».

Контракт Академии наук предусматривает разработку за 50 дней самоучителя башкирского языка для пользователей элементарного уровня. Заказчик просит предварительно провести исследования по лексике, терминологии, морфемике и грамматике башкирского языка, предусмотреть в приложении систему поиска, рубрики «Избранное», «Заметки» и другие. В приложении, в частности, должны использоваться пословицы и поговорки на башкирском языке, башкирско-русский и русско-башкирский словари общеупотребительной лексики и другие функции.

Майя Иванова