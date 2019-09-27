Зарубежные СМИ: Кто подставил Дональда Трампа?

Дональд Трамп считает, что лучшее свидетельство его невиновности — это слова Владимира Зеленского об отсутствии давления. Так в Twitter американский президент прокомментировал слова украинского коллеги об их июльском телефонном разговоре. Ранее неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на то, что Трамп надавил на Зеленского. Президент США хотел, чтобы украинский визави повлиял на расследование против сына главного соперника Трампа Джо Байдена. Из-за этого конгрессмены-демократы запустили процедуру импичмента, а Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Накануне комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст той самой жалобы. Выяснилось, в частности, что разведчик не слышал самого разговора Трампа и Зеленского, но знал о его содержании от чиновников Белого дома. Американские СМИ в то же время выяснили, кем может быть подавший жалобу осведомитель. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Опубликованная стенограмма разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским показывает, что представления осведомителя о ситуации даже при том, что он не слышал самой беседы или ее расшифровки, оказались очень точными, пишет The Washington Post. Одно только содержание этого звонка было расценено как политически вредное для президента. Данные осведомителя поднимают новый тревожный вопрос, что чиновники Белого дома быстро переместили его расшифровку из внутренней компьютерной сети в ту, где хранятся секретные материалы, которые касаются, например, действий ЦРУ. И если это правда, то это может повлиять на тех, кто руководил таким перемещением файлов, и послужит доказательством их мотивации: скрыть действия Трампа, которые они посчитали потенциально незаконными или способными вызвать проблемы.

The New York Times удалось выяснить детали о личности осведомителя. По данным газеты, это аналитик ЦРУ, которого на некоторое время перевели на работу в Белый дом, но затем он вернулся на прежнее место. Кроме того, источники издания утверждают, что осведомитель был хорошо знаком с американской внешней политикой, преимущественно на европейском направлении и демонстрировал глубокое понимание украинской политики. Прежде, чем подать жалобу на разговор Трампа с Зеленским, он представлял ее проект адвокату ЦРУ, а та – чиновникам Белого дома и Минюста, поэтому администрация президента должна была быть в курсе ситуации.

Что касается вопроса импичмента, издание The Hill пишет, что многие прогрессивные активисты и законодатели считают, что уже видели все, что было нужно, и намерены непосредственно добиваться отставки президента, а не ждать несколько недель или месяцев, пока будет идти расследование. Дело в том, что, по их мнению, из-за манипуляций Трампа, оно может затянуться до следующего года. Будет ли объявлен импичмент? Этим вопросом задается The Guardian. Британское издание полагает, что учитывая мнение большинства республиканцев в Сенате, хотя многие и назвали действия Трампа «весьма тревожными», — до отставки еще далеко.