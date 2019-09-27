«Яндекс.Такси» предлагает создать единую систему проверки прав для ЕАЭС

«Яндекс.Такси» предлагает создать распределенную систему проверки водительских удостоверений в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) и странах—партнерах организации, включая Молдавию и Узбекистан.

Сейчас полная информация о статусе водительских удостоверений есть только у государственных органов разных стран. «Если у таксопарков и онлайн-сервисов появится доступ к таким базам, они смогут оперативно проверять важные для безопасности поездок сведения: не истек ли срок действия удостоверения, не лишен ли водитель права на управление транспортным средством, является ли удостоверение настоящим. Равный доступ к базам, например, на территории России, даст возможность легко проверять действительность водительского удостоверения водителя, который планирует поступить на работу в таксопарк и подключиться к заказам онлайн-сервиса»,— говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси», поступившем в “Ъ”.

Данные должны быть доступны в машиночитаемом виде, что позволит автоматически проверять действительность водительских удостоверений в режиме реального времени, считают в компании. На данный момент такой возможности нет даже для проверки российских водительских удостоверений. Проверка прав, выданных в других странах ЕАЭС, российским таксопаркам и онлайн-сервисам вообще недоступна.

Благодаря системе распределенной проверки можно будет ограничивать доступ к заказам онлайн-сервисов для водителей, которых лишили прав. В то же время таксопарк или онлайн-сервис не будут знать причину, по которой водитель остался без прав, что предотвратит утечку информации личного характера. «В будущем с помощью такой системы можно также ограничивать доступ к заказам злостным нарушителям ПДД, если подтянуть к номерам водительских удостоверений информацию по выписываемым штрафам»,— указали в «Яндекс.Такси».