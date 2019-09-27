Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

Количество мошеннических звонков клиентам банков резко увеличилось за лето, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщили “Ъ” участники рынка. За июнь—август ЦБ направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам.

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».

Подробности — в материале “Ъ” «Мошенники заняли телефоны».