Экс-руководитель фабрики в Лысьве осужден за невыплату зарплаты

Мировой суд в Лысьве вынес приговор в отношении бывшего руководителя ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» Вячеслава Володина. Как сообщает прокуратура Пермского края, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы работникам).

Как установили следствие и суд, господин Володин в период с апреля по декабрь 2017 года не выплатил более 100 рабочим около 2 млн руб. заработной платы, а также иных установленных законом выплат. Кроме этого, он выплачивал трудящимся зарплату ниже минимального размера оплаты труда. В итоге Вячеслав Володин приговорен к штрафу в размере 250 тыс. руб. За потерпевшими признано право на взыскание задолженности по заработной плате в гражданском порядке. Уголовное дело в отношении господина Володина расследовалось следственными органами СУ СКР по Пермскому краю.