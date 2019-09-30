Дела врачей

Последние громкие расследования в отношении российских медиков

В январе 2015 года против руководителя гематологической службы городской клинической больницы № 52 Москвы Елены Мисюриной было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. В основу обвинения легли показания патологоанатома, который в 2013 году сделал вывод о неправильном проведении пациенту трепанобиопсии (забор костного мозга), повлекшей позже кровотечение и смерть. Через год дело переквалифицировали на статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 22 января 2018 года врач была осуждена Черемушкинским райсудом Москвы на два года. Дело вызвало широкий резонанс. Тысячи врачей подписали петицию за освобождение Мисюриной, в суде ее поддерживали коллеги и пациенты. В феврале 2018 года Мисюрина была освобождена Мосгорсудом из СИЗО. В марте суд отменил приговор первой инстанции и вернул дело в прокуратуру.

В январе 2019 года Следственный комитет в Петербурге завершил расследование дела врача-анестезиолога Андрея Гольтякова, который в июне 2017 года оказывал стоматологические услуги балетмейстеру Мариинского театра Сергею Вихареву, но тот умер во время наркоза. По версии следствия, обвиняемый, работая с пациентом, не провел своевременного обследования перед операцией с использованием наркоза, ввел пациенту превышенную дозу препарата и не проконтролировал состояние его здоровья. Свою вину врач не признал. Решения суда еще не было.

В марте 2019 года в суд передано дело хирурга МБУЗ «Городская многопрофильная больница» Армавира и бывшего заведующего хирургическим отделением этого же учреждения (их имена не раскрываются). По данным следствия, в октябре 2017 года пожилая пациентка поступила в клинику с диагнозом «острый холецистит». Ей сделали операцию, но состояние женщины резко ухудшилось, и ее экстренно перевели в краевую больницу. Однако краснодарские врачи помочь пациентке уже не смогли — она скончалась из-за тяжелого сепсиса. Следствие считает, что диагноз женщине был изначально установлен неправильно, необходимое обследование в армавирской клинике не проводилось. Кроме того, пациентке провели операцию, в которой не было необходимости. Решения суда еще не было.

В марте 2019 года Управление СК по Санкт-Петербургу в рамках расследования о черном рынке лекарств возбудило дело против врача-гематолога из НИИ гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства. Имя его не называется. По версии следствия, врач брал взятки от регионального менеджера фармкомпании Roche под видом договора на научную деятельность. Взамен гематолог выписывал препарат ритуксимаб («Мабтера» производства компании Roche) лжепациентам. Лекарство впоследствии утекало на черный рынок и перепродавалось в региональные больницы. Решения суда еще не было.

В июле 2019 года Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве новорожденного и. о. главврача родильного дома Калининградской области № 4 Елене Белой и реаниматологу Элине Сушкевич. Дело завели по факту смерти недоношенного младенца весом 700 граммов, родившегося в роддоме в ноябре 2018 года. По версии следствия, и. о. главврача поручила реаниматологу убить ребенка, чтобы не портить статистику учреждения и «сэкономить ресурсы на поддержание жизнеобеспечения новорожденного». В поддержку врачей почти 250 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org. Пикеты, митинги и флешмобы медиков в поддержку Элины Сушкевич прошли по всей стране. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

Информационный центр Ъ