Минэкономики не поддержало запрет менять пенсионный фонд чаще раза в три года

Минэкономики не поддерживает разрабатываемый Центробанком проект закона о заморозке досрочных переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР). Инициативу ЦБ одобрил Минфин, предварительно обсуждается приостановка досрочных переходов на три года.

Минэкономики считает, что законопроект ограничит права граждан. В ведомстве предложили определить условия, на которых можно будет менять пенсионный фонд. Например, исключения можно сделать для людей с ограниченными возможностями и граждан, проживающих в отдаленных или труднодоступных местностях.

«Предлагаемый законопроектом прямой запрет на подачу заявлений о переходе граждан из одного НПФ в другой представителями застрахованных лиц, действующих на основании нотариально удостоверенной доверенности, может в ряде случаев привести к неоправданному ограничению прав и законных интересов застрахованных лиц»,— заявил ТАСС представитель министерства.

Как сообщал источник “Ъ”, обсуждается и более длительный срок «заморозки» досрочных переходов. ЦБ и Минфин, по сути, встали на позиции пенсионного лоббиста, Ассоциации НПФ, предлагавшей ввести подобную норму в начале года и обосновывая ее «массовыми случаями злоупотребления доверием граждан при досрочных переходах» и «существенными потерями инвестдохода» застрахованными лицами.

Напомним, ЦБ заинтересовался операциями в рамках переходной кампании из-за не самых чистых методов привлечения новых клиентов, использовавшихся фондами в прошлые годы. В конце 2018-го регулятор начал проверку того, как НПФ проводят переходную кампанию.

Об особенностях переходных кампаний читайте в интервью председателя правления ПФР Антона Дроздова “Ъ”.