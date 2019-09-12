ЦБ и Минфин обсуждают запрет менять пенсионный фонд чаще раза в три года

Центробанк готовит проект закона о заморозке досрочных переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР). Минфин поддерживает эту инициативу, предварительно обсуждается приостановка досрочных переходов на три года. По действующему законодательству гражданин теряет инвестиционный доход в случае перехода раньше, чем один раз в пять лет.

Как рассказал «Интерфаксу» зампред Банка России Владимир Чистюхин, инициатива направлена на защиту граждан от потери инвестдохода. «Как я и говорил, наше предложение основано на изначальной концепции, которую в свое время предлагал ИПК (система индивидуального пенсионного капитала.— “Ъ”). Самое главное, мы должны выбрать ту конструкцию, которая потребует минимальные изменения законодательства. Нам именно этим механизмом нужно защитить застрахованных лиц от потери инвестдохода»,— сказал господин Чистюхин в кулуарах Московского финансового форума.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство поддерживает инициативу по заморозке досрочных переходов. По его мнению менять НПФ можно не чаще одного раза в три года. «Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег. К сожалению, погоня за переводом клиентов продолжается. Людям обещают вещи, которые не реализуются»,— сказал он.

ЦБ заинтересовался операциями в рамках переходной кампании из-за не самых чистых методов привлечения новых клиентов, использовавшихся фондами в прошлые годы. Банк России в конце 2018 года начал проверку, как НПФ проводят переходную кампанию.

Об особенностях переходных кампаний читайте в интервью председателя правления ПФР Антона Дроздова “Ъ”.