От Мурманска до Махачкалы Как Русфонд проводил Всемирный день донора костного мозга в России

Отдел рекрутинга потенциальных доноров костного мозга Национального РДКМ рапортует: два десятка лекций, 70 медицинских офисов «Инвитро» и лабораторий Центра молекулярной диагностики (CMD), 47 городов, где были организованы наши и партнерские акции (с общественными движениями «Энергия жизни» и «Волонтеры-медики»), сотни добровольцев, которые сдали кровь на типирование. Посчитать количество пробирок мы сможем позже и обязательно сообщим вам о результате.

19 сентября на II Молодежном конгрессе корпорации «Росатом» в Нижнем Новгороде собралось около 400 человек не старше 35 лет. Выступила глава отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга Евгения Лобачева. После ее выступления в донорской акции приняли участие больше 100 человек. В Уфе Республиканская станция переливания крови, партнер Русфонда по Башкирскому регистру доноров костного мозга, открыла памятник донорству. Символом донорства стал пеликан. Это произошло 20 сентября, во время заседания координационного совета Минздрава Республики Башкортостан по вопросам службы крови. На заседании также обсуждались вопросы развития Башкирского РДКМ. Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения республики, поздравила всех, кто вступил в регистр. 21 сентября журналисты Русфонда разъехались по разным городам, чтобы поговорить с людьми о донорстве и РДКМ.

Москва и окрестности. Прогресс и ликбез

В 11 утра на центральной площади Домодедова на флешмоб «Бьющееся сердце» собралось около 100 человек, в основном студенты. Организатор мероприятия Валерия Тимофеева, волонтер партнера Русфонда — движения «Энергия жизни», сообщила в микрофон, что акция проводится в поддержку доноров костного мозга всего мира. Студенты радостно загалдели, выстроились в хоровод в форме сердца, принялись сходиться и расходиться — сердце забилось. После акции всем раздали брошюры про донорство костного мозга и прочитали лекцию о его трансплантации.

— Я донор крови. С костным мозгом сложнее… Но и таким донором я тоже стану,— решил Сергей из Российского нового университета.

В московском Саду имени Баумана до 29 сентября продолжается выставка «Люди особого назначения. Портреты доноров костного мозга». Ее организовала редакция проекта Русфонда для доноров костного мозга Кровь5. Посетители демонстрировали одновременно интерес и неосведомленность.

— Я знаю, что это такое: быть уже почти «там» и вернуться к жизни,— говорит бухгалтер Инна Маркина.— Но я боюсь, что донорство костного мозга — это очень серьезная боль. Хотя я тут у вас прочитала, что у молодого человека брали костный мозг как-то по-другому, в кость не кололи. А, можно из вены? Но ведь если брать кровь несколько часов подряд, ничего не останется?

— Я понимаю, что это нужно, но ничего про это не знаю,— честно говорит Марина Зданович, пришедшая в Сад Баумана с мужем и двумя детьми.

Разобравшись с помощью корреспондента Русфонда в азах донорства, она сразу подошла к делу практически:

— Так, где проходит сдача? Надо связываться с Русфондом? А кровь берут натощак или как? Чтобы мне два раза не ходить, ведь муж работает, а ему придется в это время сидеть с детьми.

Санкт-Петербург. Сердце под окнами

Координаторы донорских акций РДКМ по Северо-Западному федеральному округу Ирина Сигачева и Любовь Белозерова два дня провели на Городской станции переливания крови в Петербурге, чтобы рассказать донорам крови о возможности вступить в регистр. Они пообщались примерно с 150 людьми. Пугливых оказалось немного. Всех в основном интересовали практические вопросы.

— Чтобы вступить в регистр, надо сразу потратить четыре-пять часов на сдачу крови, как я увидела в брошюре? — интересуется девушка с розовыми волосами.

— Нет, этот долгий процесс — уже для реальных доноров,— отвечает Ирина.— А вы можете в любой момент зайти в любую лабораторию «Инвитро» и сдать четыре миллилитра крови.

— То есть вступить в регистр можно просто по пути? — уточняет мужчина в синем спортивном костюме.

— Хорошо формулируете,— кивает ему Ирина.

— Как интересно! — восклицает высокая брюнетка и достает визитку.— Вы сможете приехать к нам в офис с лекцией? У нас инженерная компания, но мы очень интересуемся.

— Конечно! — Любовь расплывается в улыбке.

— А я уже прошел типирование пару лет назад, когда же мне позвонят? — подходит к стенду Русфонда донор крови в сером.

— Как только ваши кроветворные клетки окажутся подходящими для пациента, а этот шанс — один на 10 тыс. человек.

Помочь кому-то выжить решились в День донора костного мозга десятки петербуржцев. По призыву движения «Энергия жизни» добровольцы сначала сдали кровь в лабораториях «Инвитро», а потом собрались с красными шариками перед НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой на флешмоб «Бьющееся сердце».

— Подходите, поддержите больных детей, что смотрят на нас из окна! — зазывает прохожих красавица брюнетка в красном. И люди с радостью присоединяются — выстраиваются в форме сердца.

— Сама я агент по недвижимости, Аня,— представляется брюнетка.— Недавно у меня умер друг, ему не успели сделать трансплантацию. Так я узнала о существовании регистра и вступила в него. А потом начала рассказывать коллегам и друзьям. Люди просто не знают, что могут спасти кому-то жизнь. За месяц я привела в регистр минимум два десятка человек.

Ростов-на-Дону. Автоколонна с флагами

Южный регистр доноров костного мозга провел автопробег от Ростова-на-Дону до Батайска. В нем участвовало шесть машин. Многие волонтеры пришли с детьми: мальчишки помогали прикручивать флаги и крепить агитационные наклейки, а девочки протирали стекла и фары. «Машины должны сиять и быть красивыми, на нас же все будут смотреть на улицах!» — пояснила десятилетняя Азалия. До Батайска добрались быстро, несмотря на то что двигалась колонна медленно и торжественно. Многие встречные автомобили одобрительно сигналили.

В Батайске, в Центральной городской библиотеке, прошла лекция о том, как стать донором костного мозга. На лекцию собралось около 40 человек. К входу в библиотеку подошла высокая серьезная девушка в очках — увидела волонтеров в футболках с символикой РДКМ и заинтересовалась. Маргарите Фархадовой 21 год, она работает промоутером в парикмахерской:

— Я давно думала о том, чтобы стать донором, но не знала, где это можно сделать в Батайске. А тут такая возможность. У меня у племянника ДЦП, поэтому я знаю, что это такое, когда в семье больной ребенок, очень нужна помощь, а ты вдруг оказываешься один на один с тяжелой болезнью и серьезными проблемами. Хочу помочь тому, кто нуждается в помощи, да и там (Маргарита показывает пальцем вверх) это зачтется.

Первым анкету донора заполнил Алексей — спортивный брюнет в белом джемпере. В разговоре он сначала представился просто: «Леша, 26 лет, хочу стать донором», потом рассказал, что он учредитель фонда «Твой путь к мечте».

И только после акции выяснилось, что Алексей Денисенко — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по тхэквондо:

— О регистре доноров костного мозга я раньше не слышал. Слышал о донорстве крови. Узнал об акции из социальных сетей. Отменил дела и приехал сюда послушать. Наш фонд называется «Твой путь к мечте». Пересадка костного мозга — это возможность подарить не только мечту, но и жизнь, поэтому для нас это приоритетно. Под конец разговорились с волонтером Оксаной, она вступила в регистр несколько месяцев назад, а теперь агитирует других:

— В апреле, на мой день рождения, мы разговаривали с подругой, она мне рассказала про регистр. До этого я про донорство костного мозга ничего не слышала. Ночью все думала и думала об этом. Прочитала про Васю Перевощикова. И все. На следующий день в семь утра была в «Инвитро» и вступила в регистр. Потом я познакомилась с Романом Поликарповым (координатор донорских акций Национального РДКМ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.— Русфонд). Роман рассказал мне об акции в Батайске, и я решила помочь, чтобы люди узнали и пришли.

Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Алексей Каменский, Оксана Пашина, Дина Юсупова, Евгения Лобачева, Русфонд