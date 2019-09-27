1,995 триллиона рублей составлял на 1 сентября 2019 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 сентября 2018 года, их долг был равен 2,117 трлн руб. Таким образом, за год он сократился на 122 млрд руб. Разбивка регионального долга по видам обязательств на 1 сентября такова: на государственные ценные бумаги приходится 537 млрд руб., на банковские кредиты — 405 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 988 млрд руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 58 млрд руб. и «иные долговые обязательства» на 7,5 млрд руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, по состоянию на 1 сентября 2019 года составлял еще 358 млрд руб.