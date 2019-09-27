«Девон-кредит» уходит в закат

«Татнефть» заканчивает процедуру присоединения альметьевского банка «Девон-кредит» к подконтрольному московскому банку «Зенит». На следующей неделе «Девон-кредит» инициирует свою ликвидацию как самостоятельного юридического лица, а с середины ноября его подразделения начнут работать под брендом «Зенита». Ожидается, что ежегодный экономический эффект от интеграции банковских активов «Татнефти» составит 1,5 млрд руб. Эксперты отмечают, что слияние компаний и их систем обходится дорого и эти затраты могут превышать эффект от объединения.



ПАО «Акционерный банк „Девон-кредит“» сообщило, что 3 октября планирует подать заявление в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении записи о прекращении деятельности юридического лица в связи с его реорганизацией. Речь идет о его присоединении к банку «Зенит».

Как рассказали “Ъ” в «Зените» с 15 ноября подразделения «Девон-кредита» начнут работать по лицензии и под брендом ПАО «Банк „Зенит“». Он возьмет на себя обязательства перед клиентами интегрируемого банка. «Все договоры продолжат действовать на тех же условиях, перезаключать их не потребуется»,— подчеркнули в пресс-службе в «Зените». Вывески начнут менять с 15 ноября, но основной объем работ по ребрендингу запланирован на 2020 год, добавили в кредитной организации, отметив, что в Татарстане и Чувашии объединенная структура банка «Зенит» будет насчитывать 22 офиса.

Банк «Девон-кредит» был создан в Альметьевске в 1992 году в целях обслуживания компании «Татнефть» (владела 92,19% акций банка) и других предприятий нефтяной отрасли республики. В настоящее время основным акционером «Девон-кредита» является ПАО «Банк „Зенит“» (99,37%), остальные 0,63% распределены между акционерами-миноритариями. Уставный капитал составляет 900 млн руб. По состоянию на 1 сентября 2019 года активы банка достигают 30,8 млрд руб., собственный капитал — 2,2 млрд руб. За 2018 год «Девон-кредит» получил 188,4 млн руб. чистой прибыли. По данным ЦБ, кредитное учреждение имеет один операционный и 15 дополнительных офисов.

В сентябре по заявлению самого «Девон-кредита» ЦБ РФ аннулировал его лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности. В настоящее время банк продолжает работать на основании лицензий на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте от 21 августа 2015 года.

«Девон-кредит» входит в банковскую группу «Зенит» с 2005 года, когда головной банк приобрел контрольный пакет его акций. В 2007 году в группу были включены Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (ныне банк «3енит Сочи»), в 2008 году — тульский «Спиритбанк». Контролирующим акционером банковской группы «Зенит» является «Татнефть» (71,9%). Совокупный чистый убыток пяти банков группы в 2017 году превысил 3,95 млрд руб.

По решению нефтяной компании к середине 2020 года все ее банковские активы войдут в состав объединенного банка. Согласно стратегии «Татнефти» до 2030 года, ее банковская группа в 2020 году должна выйти на чистую прибыль в размере 5,6 млрд руб. (по РСБУ), довести активы до 320 млрд руб., достичь рентабельности собственного капитала в 18%.

За первые шесть месяцев 2019 года банковская группа «Зенит» получила 739,2 млн руб. чистой прибыли (по МСФО), что на 19,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Активы в первом полугодии сократились на 13,9% — до 221 млрд руб., в том числе кредитный портфель — на 3,1%, до 144,7 млрд руб. Сумма привлеченных средств клиентов уменьшилась на 13,3% — до 177 млрд руб.

В «Татнефти» не стали комментировать действия по реорганизации «Девон-кредита», перенаправив в «Зенит». В пресс-службе последнего “Ъ” сообщили, что ожидаемый экономический эффект от объединения дочерних структур под единым брендом ежегодно составляет 1,5 млрд руб. «Цифровая трансформация бизнеса требует от банков колоссальных вложений, и дочерним банкам в этой гонке непросто успеть за рынком»,—отмечают в пресс-службе банка «Зенит».

В 2017 году “Ъ” со ссылкой на свои источники сообщал, что действия «Татнефти» по оздоровлению и реорганизации «Зенита» связаны с намерением компании его продать. В «Татнефти» это опровергали.

На региональном рынке также сомневаются, что целью является продажа. «Продажа — вряд ли. Для такой крупной структуры, как «Татнефть», наличие в группе банка для осуществления всех финансовых операций является удобной и понятной практикой для российского рынка»,— говорит Тимур Темиргалиев, директор Гарантийного фонда Республики Татарстан, сотрудничающего с рядом крупных банков.

«Можно предположить, что банковскую группу накачивают активами для того, чтобы улучшить ее финансовые показатели, ведь последние несколько лет банк «Зенит» был далеко не в лучшей форме»,— рассуждает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Он выражает опасение, что для банковского сектора республики объединение влечет больше рисков, чем плюсов. «Появляется еще одна крупная банковская структура, подобная Татфондбанку, которую пытаются «спасать», и история может повториться»,— говорит он. «В июне этого года Moody’s изменило прогноз депозитных рейтингов банка «Зенит» с „позитивного“ на „стабильный“. С другой стороны, доля проблемных кредитов банка в 2019 году снизилась с 12,8% до 11,3%»,— отмечает эксперт.

По мнению господина Антонова, слияние двух бизнесов редко дает эффект, к тому же сами компании и их IT-системы «обычно настолько разные, что их совмещение обходится дороже, чем та сумма, которую можно выиграть, объединяя доли рынка и клиентские базы».

Александр Шакиров