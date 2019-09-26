Во Франции объявили 30 сентября днем национального траура из-за смерти Ширака

Власти Франции объявили понедельник, 30 сентября, днем общенационального траура по бывшему президенту Жаку Шираку. В этот день в парижском соборе Сен-Сюльпис пройдет поминальная служба. До воскресенья, 29 сентября, будут открыты двери в Елисейском дворце, где люди могут оставить соболезнования в траурной книге.
Жак Ширак умер сегодня, 26 сентября. Он был президентом Франции в 1995–2007 годах. До этого господин Ширак работал министром сельского хозяйства, премьер-министром и мэром Парижа. В 2005 году у него было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В последние три года он не участвовал в официальных церемониях.
Чем запомнится Жак Ширак, читайте в материале “Ъ”.
просмотров: 171296
просмотров: 84728
просмотров: 84259
просмотров: 72555
просмотров: 68146