Во Франции объявили 30 сентября днем национального траура из-за смерти Ширака

Власти Франции объявили понедельник, 30 сентября, днем общенационального траура по бывшему президенту Жаку Шираку. В этот день в парижском соборе Сен-Сюльпис пройдет поминальная служба. До воскресенья, 29 сентября, будут открыты двери в Елисейском дворце, где люди могут оставить соболезнования в траурной книге.

Чем известен Жак Ширак Читать далее

Жак Ширак умер сегодня, 26 сентября. Он был президентом Франции в 1995–2007 годах. До этого господин Ширак работал министром сельского хозяйства, премьер-министром и мэром Парижа. В 2005 году у него было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В последние три года он не участвовал в официальных церемониях.

Чем запомнится Жак Ширак, читайте в материале “Ъ”.