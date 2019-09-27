Чиновников научат цифру любить

Руководящий состав федеральных и региональных министерств и ведомств получит детальное пособие по управлению цифровыми проектами. Руководство, разработанное центром подготовки руководителей цифровой трансформации и Минцифры, должно помочь обучению чиновников гибкому agile-подходу в госуправлении. Это нужно для того, чтобы подтолкнуть ход исполнения приоритетного для властей нацпроекта «Цифровая экономика», реализацию которого тормозит отсутствие у чиновников единого понимания смысла и методов цифровой трансформации.

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации (действует на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС) при поддержке Минцифры разработал предназначенное для федеральных и региональных чиновников руководство по управлению цифровыми проектами. Пособие под названием «Навигатор цифровой трансформации: Agile-подход в государственном управлении» ориентировано прежде всего на руководящих работников системы исполнительной власти. Оно должно дать им единое понимание цифровой трансформации и объяснить особенности управления такими проектами.

Сейчас, отметим, именно неподготовленность чиновников на местах часто тормозит реализацию реформы. По данным Аналитического центра при правительстве, к августу этого года лишь 34 региона заявили о разработке региональной программы цифровизации, при этом только часть этих проектов была посвящена сквозным цифровым технологиям, которых ждет от территорий федеральный центр (см. “Ъ” от 31 июля). При этом сам нацпроект «Цифровая экономика» по итогам первого полугодия 2019-го показал самый низкий уровень исполнения расходов (8,3%) среди всех нацпроектов — и такой результат связан не с нехваткой средств на реализацию, а c неготовностью чиновников их тратить.

Авторы «Навигатора» на 160 страницах объясняют преимущества гибких подходов (agile) при управлении цифровыми проектами — эта методика ориентирована на конечный результат при постоянном взаимодействии с заказчиками для внесения изменений в проекты. «Невозможно сделать современный продукт, работая в рамках старых бюрократических процедур»,— пояснил “Ъ” необходимость методики замминистра цифрового развития Максим Паршин. Как следует из руководства, гибкие подходы эффективны «в условиях высокой неопределенности, когда решения и политики, а следовательно, и требования к проектам и продуктам меняются очень быстро». Впрочем, авторы рекомендуют не отказываться от традиционных методов управления и при необходимости комбинировать их с agile. В то же время при выборе управленческого подхода для отдельного цифрового проекта рекомендуется опираться на разработанную авторами методику. Созданная, как утверждается, с учетом российской специфики, она принимает во внимание сложность проекта, его масштаб, требования к результатам и внешние факторы (законодательные барьеры, закупочные процедуры и т. д.).

Руководство описывает внедрение цифрового управления с нуля, сообщая об особенностях формирования команды, о требованиях к процессу работы над продуктом и ошибках применения agile (это, например, отсутствие личной заинтересованности руководителя в переменах). Помимо теоретических основ, руководство оперирует примерами практического применения методики. В частности, авторы рассказывают о реализованных госпроектах и зарубежной практике — так, в Великобритании agile обязателен для применения госорганами, а в США эта методика предписана отдельным ведомствам (Минобороны).

Как пояснила “Ъ” глава Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Мария Шклярук, гибкие и гибридные методы управления в отдельных программах нацпроекта могут ускорить темпы реализации его мероприятий. Однако в России внедрение гибких подходов осложняется из-за сохраняющихся устаревающих требований к управлению проектами и особенностей закупок — итеративные подходы (пошаговое достижение цели с корректировкой полученных результатов) требуют привлечения внешних специалистов с повременной оплатой, что сейчас формально запрещено, отмечают авторы руководства.

Диана Галиева