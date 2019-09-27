Окно в суд

Первомайский районный суд Краснодара принял к рассмотрению иск к администрации города, поданный собственником квартиры в доме по ул. Промышленной, 33, Михаилом Волкодавом (дом входит в ЖК «Покровский»). Поводом стало согласование мэрией перепланировки в нежилых помещениях на 17-м этаже многоквартирного здания. По мнению господина Волкодава, таким образом хозяева недвижимости, возможно, готовятся перевести ее в статус жилой и перепродать, но, поскольку речь идет о реконструкции, им надлежало заручиться разрешением всех жителей дома, чего в установленном порядке сделано не было.



Житель дома по ул. Промышленной, 33, Михаил Волкодав подал иск к администрации краевой столицы. Предметом разбирательств стало постановление мэрии о согласовании перепланировки в нежилых помещениях на последнем — 17-м этаже здания, датированное августом прошлого года. На основании этого документа собственники недвижимости значительно увеличили в размерах окна чердака, а межведомственная комиссия администрации по использованию жилищного фонда приняла работы по перепланировке. Жители дома подозревают, что хозяева чердака, возможно, планируют превратить его в обычные квартиры. Господин Волкодав уверен, что увеличение площади окон является не перепланировкой, а полноценной реконструкцией. «Мы обратились за разъяснениями в Минстрой РФ, на что получили ответ, что изменение оконных проемов, которое привело к их увеличению, является реконструкцией, а на это должно быть получено разрешение собственников помещений в доме»,— рассказывает истец. По его мнению, мэрия превысила свои полномочия, согласовав данную реконструкцию.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, жители дома по ул. Промышленной, 33, пытались доказать в суде, что 17-й этаж в их доме является техническим, там располагаются трубы отопления и другое оборудование. По их мнению, недвижимость на чердаке незаконно перешла в собственность третьих лиц. В частности, хозяйкой нежилых помещений площадью около 1 тыс. кв. м стала Нина Сапонова — бывшая супруга бенефициара фирмы-застройщика — ОАО «Элеваторстройдеталь» Юрия Сапонова. Но Первомайский районный суд Краснодара постановил, что нежилая недвижимость на 17-м этаже в доме по улице Промышленной, 33, приобреталась законно. Представитель Нины Сапоновой Вячеслав Кантер заявил “Ъ-Кубань”, что изначально при строительстве дома в проектно-сметной документации (ПСД) действительно указывалось, что дом по ул. Промышленной, 33, должен быть 16-этажным. Однако в итоговых документах он фигурирует уже как 17-этажный. Чтобы выявить виновных в том, что общедомовое имущество стало принадлежать третьим лицам, собственники обратились с заявлениями в полицию. Почти по всем из них последовали отказы в возбуждении дела, которые позже были отменены прокуратурой.

Адвокат НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко считает, что расширение оконных проемов к реконструкции объекта капстроительства не относится. Однако стены как внешние ограждающие конструкции многоквартирного дома Жилищным кодексом РФ отнесены к общему имуществу собственников. «Проблема в том, что в перечне документов, необходимых для рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на перепланировку и переустройство, не предусмотрено наличие решения собрания по вопросам уменьшения или увеличения площади общего имущества, за исключением действий, связанных с присоединением части общего имущества к помещению, которое будет перепланировано. Поэтому нельзя в данном случае возлагать на администрацию муниципального образования вину за недоработку законодателей»,— считает эксперт.

По мнению господина Томко, истцом выбран ненадлежащий способ защиты своих прав. В суд необходимо обратиться с иском к тем, кто осуществил перепланировку, чтобы принудить их вернуть все в первоначальное состояние. Это может сделать как ТСЖ, так и любой собственник помещений в доме.

Андрей Ульченко