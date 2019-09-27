Строительство отправили в «одно окно»

В Саратове управление градорегулирования будет выведено из комитета по градостроительству и архитектуре и включено в состав комитета по управлению имуществом города. Инициатива главы города Михаила Исаева была одобрена гордумой, хотя часть депутатов усмотрела коррупционную составляющую в том, что разрешения на строительство будут выдаваться в формате «одного окна». Эксперты называют сферу земельных отношений в Саратове одной из самых «закрытых и коррумпированных» и полагают, что против изменений выступают те, кто «отладил взаимоотношения в рамках существующей схемы».

Вчера на очередном заседании саратовской городской думы депутаты большинством голосов поддержали изменения структуры мэрии. За проект, предложенный городской администрацией, проголосовали 30 народных избранников, против высказались двое.

Суть изменений сводится к тому, что из состава комитета по градостроительству и архитектуре мэрии (его возглавляет Виталий Желанов) будет выведено управление градорегулирования. Его включат в состав комитета по управлению имуществом, который возглавляет Светлана Чеконова. Об этом доложил заместитель главы по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев. Он пояснил, что изменения направлены на то, чтобы сделать получение разрешений на строительство более удобным — в формате «одного окна». Кроме того, по инициативе мэрии в состав комитета архитектуры планируют включить управление по наружной рекламе и художественному оформлению. Дополнительных затрат из бюджета не потребуется, поскольку все изменения пройдут в рамках той численности сотрудников структурных подразделений, которая имеется на сегодняшний день.

Ранее администрация заявляла, что изменения приведут к сокращению сроков работы с документами и оптимизации деятельности комиссии по вопросам землепользования и застройки. «В новой системе предполагается, что одно подразделение будет осуществлять функции и предоставления земельного участка, и рассмотрения документов для выдачи разрешения на строительство (КУИ)»,— поясняли в мэрии. Необходимость оформлять документы в комитете градостроительства сохраняется, но из него выведена функция выдачи разрешений.

В мэрии уточнили, что изменения одобрены контрольно-счетной палатой Саратова, а их инициатором является мэр Михаил Исаев.

Ряд депутатов на заседании высказались против поправок. Например, Олег Комаров в ходе обсуждения в гордуме отметил, что изменения могут иметь «коррупционные» последствия, поскольку за выдачу разрешений на строительство будет отвечает лишь одно подразделение, а значит «подкупить» служащих в одном комитете будет проще.

Единоросс Евгений Чернов сказал „Ъ“, что не понимает, почему такое важное для города решение принимается в спешке. «На прошлой неделе мы узнали о проекте этих изменений, за несколько дней его успели прогнать по всем комиссиям. Депутаты тоже хотели поучаствовать в его разработке. Возможно, ускорить процедуру выдачи разрешений на строительство можно было и каким-то иным путем. Я также сомневаюсь, что не потребуется увеличения штатной численности КУИ.Ведь у них будут новые функции, что, возможно, потребует дополнительных ставок»,— подытожил депутат.

Депутат Дмитрий Кудинов не видит коррупционной составляющей в изменениях структуры мэрии. «Архитектор — свободный художник, он должен удивлять нас красивыми проектами, а не бумажки заполнять и разрешения выдавать. Им, правда, передали некоторые другие полномочия, не облегчили задачу, но наружная реклама и вывески — это все-таки ближе к творчеству, чем выдача разрешений. Все, что некоторые депутаты развели, похоже на бурю в стакане воды»,— считает господин ­Кудинов.

Политолог Дмитрий Олейник предположил, что сохранение прежней схемы выдачи разрешений на строительство «выгодно тем, кто отладил взаимодействие в рамках существующей системы». По его мнению, проблема заключается не в изменении структуры, а в «местных традициях». «В Саратове сфера земельных отношений и градостроительства считается одной из самых закрытых и коррумпированных. Проверки устанавливают множество нарушений, хотя, как правило, виновных при этом не выявляют. Это означает, что не хватает открытости, широкого доступа к информации о городских землях и имуществе и многом другом. Такие застарелые проблемы сменой вывесок не решаются»,— пояснил господин Олейник.

Марина Ковалева