Шесть воспитанников Академии «Краснодар» включены в молодежную сборную России

В состав молодежной сборной России по футболу вошли шесть воспитанников Академии «Краснодар». Состав «молодежки» накануне объявил тренерский штаб сборной во главе с Михаилом Галактионовым. Отборочные матчи чемпионата Европы-2021 пройдут 11 октября против Польши и 15 октября против команды Эстонии.

В национальную молодежную сборную включены воспитанники Академии ФК «Краснодар»: игроки основной команды – голкипер Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, футболисты «Краснодара-2» – вратарь Денис Адамов и полузащитник Даниил Уткин, а также игрок средней линии Артем Голубев из «Уфы» и центральный защитник Алексей Татаев, выступающий за чешскую «Младу-Болеслав».

Сообщается, что матч молодежной сборной России с «молодежкой» Польши пройдет 11 октября на «Екатеринбург-Арене», а со сборной Эстонии россияне сразятся на стадионе «Пярну Ранна» в Польше.

Команда соберется 6 октября на базе в Новогорске, а 9-го отправится в Екатеринбург. На следующий день после игры с Польшей, 12 октября, россияне вылетят в Таллин. Российская команда попала в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. В первом матче команда Михаила Галактионова уже обыграла Сербию (1:0), а затем на выезде сыграла вничью 0:0 с Болгарией.

Василий Хитрых