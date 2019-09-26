МИД Китая обвинил Конгресс США во вмешательстве

Власти Китая резко раскритиковали законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге», который был одобрен накануне комитетами по международным отношениям Палаты представителей и Сената Конгресса США.

«Этот законопроект нагло поддерживает гонконгских радикалов и грубо вмешивается во внутренние дела Китая»,— заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сегодня во время пресс-конференции.

Он отметил, что «процветание и стабильность Гонконга — в интересах всех сторон, включая США». «У Соединенных Штатов в Гонконге находятся более 80 тыс. граждан, больше 1,3 тыс. компаний и значительный объем инвестиций,— отметил Гэн Шуан.— Прохождение законопроекта через комитеты Палаты представителей и Сената лишь придаст силы радикальным и насильственным силам Гонконга и ухудшит ситуацию в Гонконге. Это нанесет ущерб интересам как Китая, так и США». Представитель МИДа добавил, что «любая попытка США нанести ущерб китайским интересам встретится с решительным ответом».

Касающийся Гонконга законопроект был одобрен комитетами Сената и Палаты представителей Конгресса США в среду. В случае его окончательного одобрения и подписания Вашингтон будет иметь возможность принимать дипломатические меры и экономические санкции против правительства Гонконга. Также закон потребует от президента США наложить санкции на всех китайских чиновников, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге. «После более чем двух десятилетий нарушенных обещаний пришло время привлечь Компартию Китая к ответственности за разрушение автономии Гонконга»,— написал на своей странице в Twitter председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш.

Во вторник президент США Дональд Трамп во время выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН призвал защитить демократию Гонконга, отметив также, что ситуация в Гонконге — это исключительно внутреннее дело Китая: «Мы все рассчитываем на председателя Си (главу КНР Си Цзиньпина.— “Ъ”) как на великого лидера.

Напомним, что в Гонконге с марта проходят массовые протесты, которые изначально были спровоцированы рассмотрением закона об экстрадиции. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах, что позволило бы выдавать подозреваемых на материковую часть Китая. Это, по мнению противников законопроекта, подорвало бы автономный статус Гонконга. Правительство Гонконга в итоге отказалось от своих планов по изменению закона, но протесты продолжаются до сих пор.

Андрей Федотов