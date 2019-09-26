На подмосковных дорогах появились новые участки, где штрафуют за превышение средней скорости

На четырех федеральных трассах в Московской области заработали новые комплексы, контролирующие среднюю скорость движения, сообщает министерство транспорта Подмосковья.

Камеры контролируют превышение более, чем на 20 км/ч на протяжении участка дороги. Если водитель проехал отрезок трассы быстрее, чем положено, то он получит штраф.

Комплексы нового типа заработали на следующих участках:

М-3 «Украина» с 81,5 по 84,3 км в Наро-Фоминске;

М-5 «Урал» с 41,9 по 40,3 км в Раменском районе;

М-8 «Холмогоры» с 19,1 по 16,9 км (Мытищи) и с 24,3 по 26,8 км и в обратном направлении с 26,8 по 24,3 км (Пушкино);

М-2 «Крым» по двум направлениям: с 62 по 63,9 км и обратно в Чехове.

«Мы рассчитываем, что эти меры позволят снизить аварийность данных участков вдвое»,— подчеркнул министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Напомним, в настоящее время на дорогах Московской области работает более 1,2 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Средняя скорость в Подмосковье сейчас контролируется на 17 участках.

О том, какие еще нововведения на подмосковных дорогах ожидают водителей, читайте в материале “Ъ” «ГИБДД переходит к арифметическим действиям».