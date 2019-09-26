На подмосковных дорогах появились новые участки, где штрафуют за превышение средней скорости

На четырех федеральных трассах в Московской области заработали новые комплексы, контролирующие среднюю скорость движения, сообщает министерство транспорта Подмосковья.
Камеры контролируют превышение более, чем на 20 км/ч на протяжении участка дороги. Если водитель проехал отрезок трассы быстрее, чем положено, то он получит штраф.
Комплексы нового типа заработали на следующих участках:
«Мы рассчитываем, что эти меры позволят снизить аварийность данных участков вдвое»,— подчеркнул министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Напомним, в настоящее время на дорогах Московской области работает более 1,2 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Средняя скорость в Подмосковье сейчас контролируется на 17 участках.
О том, какие еще нововведения на подмосковных дорогах ожидают водителей, читайте в материале “Ъ” «ГИБДД переходит к арифметическим действиям».