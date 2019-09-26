В Башкирии нарушающей нормы морали признана реклама кальянной

Башкирское управление ФАС признало оскорбительной и противоречащей закону о рекламе рекламу кальянной The loft Birsk, размещенной на улице Интернациональной, 98 в Бирске. На рекламном щите были изображены курящие кальян девушки. Некий заявитель обратился в УФАС с обращением, в котором указал, что «вульгарная одежда» девушек, курящих кальян на рекламном щите, «оказывает отрицательное влияние» на проходящих мимо детей, так как у девушек, изображенных крупным планом, «сильно оголены ноги и грудь».

Кроме того, отметил заявитель, «реклама курительных принадлежностей» «развращает сознание людей и прививает вредные привычки», а сам рекламный щит закрывает обзор из окон.

Комиссия УФАС с этими доводами согласилась, указав, что согласно ФЗ «О рекламе» изображение можно отнести к «нарушающим общепринятые нормы морали и нравственности», а также «нормы этики, сформировавшиеся на территории Республики Башкортостан».

Наконец, антимонопольное управление признало, что на баннере рекламируется табачная продукция и курительные принадлежности, что запрещено п.8 ст.7 закона о рекламе.

Ответственными за нарушения признаны рекламодатель и распространитель рекламы — информация о них в материалах УФАС не приводится. Кальянной выдано предписание об устранении нарушений. В отношении нарушителей возбуждено административное дело.

Майя Иванова