Идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе Песков адресовал сторонам конфликта

Вопрос о миротворцах в Донбассе должны рассматривать участники конфликта, а именно Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Россия не считает себя стороной конфликта.

Сегодня господин Лукашенко опять предложил ввести миротворцев в регион, чтобы взять под контроль российско-украинскую границу. «Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 км между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, <...> закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с украинскими СМИ (цитата по «РИА Новости»).

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению»,— прокомментировал инициативу белорусской стороны господин Песков. Также он уточнил, что в минских договоренностях пункта о миротворцах нет.

Напомним, президент Белоруссии неоднократно заявлял о готовности участвовать в урегулировании конфликта на востоке Украины в случае, если на это дадут свое согласие Киев и Москва.

О последних переговорах по урегулированию конфликта в регионе — в материале “Ъ” «Контактная группа сорвала контакт».