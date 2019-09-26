ФК «Чайка» выбыл из Кубка России 2019/20

Футбольный клуб «Чайка» из Песчанокопска Ростовской области проиграл «Уфе» со счетом 0:1 в матче за выход в 1/8 финала кубка России 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Единственный гол в игре забил словенский форвард Ловро Бизяка на 35-й минуте встречи. Теперь ФК «Уфа» поборется с московским ЦСКА за выход в четвертьфинал Кубка, матч намечен на 20 октября.

Футбольный клуб «Чайка» основан в 1997 году в селе Песчанокопском Ростовской области бизнесменом Андреем Чайкой. Клуб играл в региональных чемпионатах, в 2016 году «Чайка» прошла лицензирование РФС для участия в сезоне-2016/17 во втором дивизионе чемпионата России. В сезоне 2018/19 года «Чайка» стала победителем 27-го сезона ПФЛ зоны «Юг».

Кристина Федичкина