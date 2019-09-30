Сладость империи

Есть множество городов, в которых я побывал, десятка два, в которые я всегда рад вернуться, и только пять, в которых я смог бы жить. Вена — в их числе. Но и тут я привереда: если выбирать место в кольце Рингштрассе, поближе к Кунстисторишес и к Оперному театру, мало что может быть лучше «Захера».

«"Захер" — это не просто отель,— говорит его владелица Александра Винклер, член семьи, для которой Sacher стал домом с 1934 года.— Это неотъемлемая часть города, его истории, как собор Святого Стефана, Испанская школа верховой езды или Императорский дворец».

Отель открыл в 1876 году Эдуард Захер, сын кондитера, создавшего торт «Захер». Такое не забывается в Вене, понятно. С 1892 до 1930 года всем тут управляла его вдова Анна Захер, которая железной рукой провела отель сквозь Мировую войну, крушение Австро-Венгерской империи, Первую республику и Июльское восстание.

В отеле Sacher Wien Фото: пресс-служба отеля

Блестящая венская дама носила смокинг и курила одну за одной гаваны, а в знакомых у нее ходила вся артистическая элита Австрии, художники, музыканты, поэты. Когда ее провожали — отельная императрица скончалась в 71 год в своей постели и в своем доме (а она справедливо считала «Захер» своим домом) — это были самые людные и самые светские похороны 1930 года. И самые веселые, без слез и ханжества, вот уж пожила так пожила,— не зря карикатурист изобразил апостола Петра, встречающего фрау Захер у райских врат с коробкой сигар. Нет никаких сомнений в том, что с ее появлением райский сад стал значительно уютнее и комфортабельнее.

А еще Анна Захер собрала фантастическую художественную коллекцию, благо у нее не было проблем с тем, где ее развесить. До сих пор в коридорах и в номерах висят принадлежавшие ей картины, разве что иногда без указания автора и года. Разумная предосторожность, не приставишь же к каждой гвардейца с ружьем.

В номере отеля Sacher Wien Фото: пресс-служба отеля

На первом этаже несколько комнат сплошь завешаны фотографиями знаменитых постояльцев — разумеется, с подписями, посвящениями и благодарностями. Среди них особенно много оперных певцов. «Захер» даже назывался когда-то Отелем Оперы — он расположен прямо за знаменитым зданием Wiener Staatsoper, и в хорошую погоду, когда открыты окна, до вас доносится музыка с репетиций. Недаром сьюты называются по именам оперных героев. Не знаю, правда, как распределяют ключи — кого селят в «Мадам Баттерфляй», а кого считают «Дон Жуаном».

Несколько лет назад у отеля появились новые мансардные уровни — с террасами на крыше. Они выходят в сторону Альбертины, открывая вид на венские крыши. Эти номера сделаны в современном минималистском стиле, он отличается от привычного исторического, в котором выполнены другие этажи «Захера». Номера внизу и номера наверху рассчитаны на разную клиентуру: тех, кто любит только венскую историю, и тех, кто чувствителен к современной архитектуре, которой Вена тоже знаменита. Достаточно вспомнить дом Франца Холляйна на Штефансплац, ставший такой же достопримечательностью города, как и расположенный напротив Святой Стефан, отражающийся в нем, как в зеркале.

Картины из коллекции бывшей владелицы отеля Анны Захер до сих пор украшают помещения отеля Фото: пресс-служба отеля

Сочетание традиции и новизны — сильная сторона «Захера». Мы помним, что семья создателей прославилась шоколадным тортом Франца Захера, которым он поразил в самое сердце «кучера Европы», австрийского канцлера князя фон Меттерниха. Рецепт торта с 1832 года хранит местная кондитерская, которая единственная имеет право продавать настоящий Original Sacher-Torte с его шоколадной мантией, пропитанными коньяком коржами, полоской крема и абрикосовым вареньем.

«Я с детства росла с этим тортом на столе,— говорит Александра Винклер,— так что я фанат шоколада».

В ресторане отеля Sacher Wien

Да, торт не меняется, зато в развитие рецепта у отеля есть специальные курсы «шоколадотерапии» в SPA — словно созданные Карлсоном, который, как мы помним, от всего на свете предпочитал лечиться сладким. Но это детские шалости, ну а мы, взрослые, точно имеем право.

Алексей Тарханов