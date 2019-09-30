В Москве в доме 12 в Столешникове переулке открылся после реконструкции бутик Hermes площадью 400 кв. м. Когда-то дом, располагавшийся по адресу Столешников переулок, 12, принадлежал купцу Д. Вагину, который сдавал его под канцелярию московского обер-полицмейстера. Сюда в 1827 году неоднократно приходил Пушкин, в том числе и для дачи показаний по делу о «возмутительных стихах на 14 декабря 1825 года». Перед празднованием юбилея города в 1997 году дом снесли, и на его месте появился стилизованный под старину особняк. Именно его в 2001 году заняла компания Hermes, открыв свой первый бутик в стране.

За реконструкцию отвечало архитектурное бюро RDAI, основанное в 1972 году Рене Дюма. Сама Рене скончалась в 2009 году, но ее дело живет и процветает. Сотрудничество с Hermes у бюро началось в 1976 году, и с тех пор дизайнеры создавали проекты для бутиков марки по всему миру, включая необъятные Maison Hermes в Токио и Сеуле, а также флагманский бутик в Париже Hermes Rive Gauche, знаменитый огромными деревянными каркасами, которые делят пространство на тематические павильоны.

Интерьер бутика Hermes в Москве Фото: предоставлено Hermes

Идея с отдельными павильонами получила необычную интерпретацию и в пространстве обновленного бутика в Москве. Его не собирались делать масштабным — скорее уютным и располагающим к приятному времяпрепровождению. Архитекторы во главе с Натали Гонон разделили магазин на несколько небольших залов, чтобы больше было похоже на уютный дом, а не на торговое пространство. В центре — лестница из ореха, вокруг которой и строился весь интерьер.

Здесь несколько тематических зон. Первая зона при входе — шелк. Далее кожаные изделия и мужская коллекция. Женская коллекция и ювелирные изделия размещены на втором этаже. Там же несколько салонов, в том числе и закрытый салон для VIP-клиентов. Ассортимент бутика отличается от ассортимента флагманского магазина в ГУМе. Более того, специально для обновленного бутика в Москву привезли и объекты home-линии бренда: светильники дизайна Микеле де Лукки, глобус, отделанный мягкой телячьей кожей, и сервировочную тележку Diligence.

Натела Поцхверия