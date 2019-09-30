В доме-музее Кристиана Диора открыта выставка «Грейс Монакская: Княгиня в Dior». Выставка нарядов голливудской дивы и европейской княгини в глубокой провинции, маленьком нормандском Гранвиле — результат не только долгой дружбы княгини Монако с домом Christian Dior, но и особых отношений, связывающих Гранвиль и Монте-Карло, нормандский и Лазурный берега.

Монако с Гранвилем — братья навек. Не только потому, что здесь есть казино и Hotel des Bains. Мало ли приморских городков мечтали стать такими же сказочно богатыми, как город на Скале. Но в городе, где слышишь то и дело «Гранвиль — северное Монако», этому не удивляешься. История давняя, старожилы не припомнят.

Я-то как раз помню, как в 2015 году князь Альбер II приехал в Гранвиль с официальным визитом. Праздновалось трехсотлетие важнейшего события. В 1715 году тогдашний князь Монако Антуан I (1661–1731) впервые посетил город. И не просто так, а по государственному делу. Он приехал предложить губернатору Гранвиля Жаку IV де Матиньону, графу Ториньи (1689–1751), руку и сердце своей старшей дочери Луизы-Ипполиты, наследовавшей монакский престол, поскольку законнорожденных сыновей у князя Антуана I не было.

Жак де Матиньон был славен и богат, в честь его семьи названа улица Матиньон в Париже (и конечно, улица Матиньон в Гранвиле), а в Матиньонском дворце сейчас находится резиденция премьер-министра. Но титул графа на титул князя он охотно обменял, тем более что король Людовик XIV против этого ничего не имел. Так Жак де Матиньон стал Жаком I Гримальди.

Выставка в музее Диора — продолжение трех историй: и трехсотлетней, и шестидесятилетней, и четырехлетней давности. В 1956 году обладательница «Оскара», любимица и надежда Хичкока, самая знаменитая и высокооплачиваемая актриса американского кино вышла замуж за князя Ренье III. Она стала княгиней Монако, то есть, если хотите, «южного Гранвиля».

Сейчас Альбер II согласился предоставить городу для показа ее документы, вещи, платья. Главное, платья. Ведь ее роман с Европой был и романом с Christian Dior. Грейс не удалось подружиться с самим Кристианом Диором, прекрасно умевшим очаровывать самых красивых, умных и богатых клиенток. Создатель марки умер в 1957 году. Главным человеком в Dior для Грейс Келли стал Марк Боан, назначенный артистическим директором дома в 1961 году и продержавшийся на этом посту 29 лет, дольше всех его предшественников и последователей. Многие до сих пор задаются вопросом, что же такое Christian Dior «золотого века» французской моды — Диор или Боан?

Они подружились, модельер гостил в княжеской семье в Монако, не во дворце, конечно, а в летних резиденциях, где Грейс было веселее и свободнее. Боан одевал Грейс по ее и своему вкусу. Они даже работали вместе: в 1967 году княгиня согласилась взять под свое покровительство «детский» бренд марки Baby Dior, который запускал Марк Боан. Выставка говорит о другой стороне волшебной истории, гораздо более материальной и человечной. Создатели экспозиции не зря напоминают слова Грейс: «Сказки пишут о феях, а я живой человек, я существую».

Алексей Тарханов