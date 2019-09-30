Миллион вариантов

Дом моды Henderson приступил к индивидуальному пошиву рубашек Henderson Su Misura для женщин. Шаг практически невероятный для мужского бренда с 25-летней историей. Выяснилось, однако, что одним из самых популярных вопросов к Henderson долгое время был вопрос о создании женской коллекции. Женщины уже давно занимают ведущие позиции в бизнесе и еще дольше используют элементы мужского делового стиля в своем рабочем гардеробе. Так почему бы не предложить им то, чем давно пользуются мужчины,— пошив на заказ?

Первым шагом в этом направлении стало создание женских рубашек Henderson Su Misura Donna. Дом моды предлагает практически безграничный выбор рубашек с персонализацией и возможность самостоятельно решать, как будет выглядеть готовое изделие. Сейчас свою рубашку можно «собрать», ориентируясь на повод, по которому она будет надета,— повседневная или по особому случаю. Для последних предлагается церемониальная модель с манишкой. Выразительный прилегающий силуэт подчеркнет фигуру. Рубашку с отложным воротником апаш можно сочетать с бижутерией или платком. Еще один вариант — рубашка-туника.

Стилисты Henderson создают рубашки по индивидуальному заказу, как скульптор статую. Определившись с формой, они многочисленными деталями придают ей характер. Для каждой модели можно выбрать один из 25 вариантов воротника, 13 вариантов манжет, от самых простых до сложных и экстравагантных. Вытачки, строчка, складки, декоративные петли — всем этим можно украсить рубашку. Каждая, даже небольшая деталь, работает на общее целое, например контрастные детали воротника и манжет. Завершающий штрих — монограмма.

Для индивидуального пошива рубашки можно выбрать ткань более чем из 1 тыс. вариантов—от египетского хлопка до шелка Фото: Courtesy of Henderson

Для заказа доступно больше тысячи вариантов тканей, премиальных и демократичных, от египетского хлопка до шерсти и шелка. «Мы мужской бренд с 25-летней историей и не можем знать точно, чего хочет женщина,— говорят в доме моды Henderson.— Поэтому мы даем практически безграничные возможности для создания идеальной женской рубашки». Ключевым партнером проекта является известная во всем мире итальянская фабрика Albini, которая ведет свою историю c 1876 года и поставляет ткани крупнейшим мировым домам моды. Ткани Albini отличают эталонное сырье — египетский хлопок, внимание к продукту на каждом этапе производства, а также самые передовые технологии обработки материала, большой выбор фактур, орнаментов, высокая воздухопроницаемость, прочность и экологичность. В группу компаний Albini входят бренды Albini, Albini Donna и Thomas Mason.

Фото из рекламной кампании Henderson Su Misura Фото: Courtesy of Henderson

С помощью конструктора Henderson, комбинируя силуэт, воротник, манжеты, ткани, можно получить более миллиона вариантов рубашек для женщин. Заказ оформляется в любом салоне Henderson, где есть корнер Henderson Su Misura. Цена женской рубашки — от 9,9 тыс. руб. в зависимости от выбранной ткани. Срок изготовления — от трех недель.

У Henderson уже есть лояльная женская аудитория, ведь приходящих за покупками мужчин часто сопровождают женщины. Именно они интересовались одеждой Henderson для себя и наконец ее получили. Причем не в серийном, а в штучном варианте, предполагающем, что ни одна женская рубашка не будет похожа на другую.

Владимир Гридин