Слово редактора

«Театр — это мое любименькое веселенькое занятие» — так объяснил мне когда-то своим знаменитым скрипучим голосом Олег Павлович Табаков, что для него значит театр. А актриса Ирина Муравьева призывала ходить в театр, чтобы утончить душу. И спросила, понимаю ли я, что значит тонкость души? Чулпан Хаматова назвала театр зоной абсолютного счастья. Владимир Вдовиченков сравнил театр с танком, который может переехать и сделать очень-очень больно тому, кто вынужден с ним расстаться. И все они как один подтверждали, что театр — это на всю жизнь.

Театр не всесилен, он не лечит больных, не останавливает войны, не воскрешает мертвых, но он силен. «До тех пор пока талантливый человек способен удивляться чужому дарованию, он жив» — еще одна мудрость от Олега Павловича точно описывает отношения, которые сейчас существуют между миром моды и театра. Одни талантливые люди, дизайнеры, восхищаются другими талантливыми людьми — артистами и постановщиками. И из этого восхищения и взаимного уважения рождаются шедевры. И язык не повернется назвать это коммерцией или маркетинговой уловкой. Чистое искусство, которому мы и посвятили новый номер.

Натела Поцхверия