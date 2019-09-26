Владимира Зеленского подвели под Ukrainegate

Американские демократы всерьез настроены подвести президента США Дональда Трампа под импичмент. Их не убедила даже рассекреченная стенограмма переговоров, которые стали причиной скандала. Накануне Белый дом опубликовал текст июльской беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В ней американский президент попросил своего украинского коллегу разобраться в уголовном деле пятилетней давности, в котором фигурировал сын тогда еще вице-президента США Джо Байдена. Сейчас политик — основной конкурент Трампа на выборах, и демократы обвинили президента в поиске компромата с привлечением иностранного государства. Как будет дальше развиваться Ukrainegate? И кто пострадает больше всех? Об этом — Иван Якунин.

История, с которой все началось: когда Джо Байден был вице-президентом Соединенных Штатов, его сын Хантер строил карьеру на Украине. Работал членом совета директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings. Внезапно генпрокуратура возбудила несколько уголовных дел против его руководства, якобы о неуплате налогов на 1 млрд гривен. Спустя год Байден-старший приехал к Петру Порошенко и призвал его бороться с коррупцией в стране. В результате был уволен генпрокурор Украины Виктор Шокин, который, как после выяснится, курировал расследование против Burisma. О своем лоббистском успехе Джо Байден сам рассказывал под камеры:

Джо Байден, бывший вице-президент США: «Я должен был объявить, что мы готовы одолжить им $1 млрд. Порошенко с Яценюком обещали мне, что они разберутся с генпрокурором, но они этого не сделали. Я сказал: тогда мы не дадим вам миллиард. Смотрите, я улетаю через шесть часов, если прокурор не будет уволен, вы денег не получите. О, черт возьми, они сняли его и поставили того, на кого можно было положиться».

Именно в этом эпизоде Дональд Трамп попросил разобраться Зеленского и спровоцировал демократов начать процедуру импичмента. Ведь сейчас Джо Байден — без пяти минут кандидат в президенты, главный оппонент Трампа. Но бывший политтехнолог Республиканской партии Джеймс Джатрас настаивает, что выборы тут ни при чем: «Давайте-ка я кое-что проясню. Президент Соединенных Штатов Америки по конституции — руководитель всех правоохранительных органов в стране. И было бы очень логично, если бы он обратился к иностранному государству, попросил изучить криминальные эпизоды и расследовать их, особенно если есть основания полагать, что преступления прикрывали высокопоставленные американские чиновники.

Это не преследования политических оппонентов. Он просто использует сложившуюся систему».

На первый взгляд, все действительно довольно невинно. Нет ни слова о миллионах долларов в качестве военной помощи, которую, по версии СМИ, Трамп должен был предложить в обмен на компромат. Тем не менее, заголовки CNN сейчас звучат так: «Демократы назвали переговоры Трампа классическим шантажом мафиози». «Разбор: Из-за неразберихи в Вашингтоне и Киеве выигрывает Путин». «Мнение: Трамп предал свою страну?» Почему так? Потому что деньги Зеленский все же получил, говорит преподаватель университета Ратгерса в США Сергей Костяев: «До разговора Трамп временно приостановил исчисление средств в виде военной помощи Украине. И после того, как Зеленский сказал, что все расследования будут проводиться на самом высоком уровне, эти деньги были перечислены».

Что дальше? Реально отстранить Трампа от власти вряд ли удастся: решение должен принять Сенат, собрав две трети голосов, но большинство там у республиканцев. Демократы воспользуются ситуацией на выборах, отмечает глава российского Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов: «Машина запущена. Она будет иметь, прежде всего, не правовой, а публично-пропагандистский выхлоп. Они, в общем, понимают, что импичмент в смысле отрешения Трампа от должности невозможен. Но цель не это, а наложение отпечатка на всю кампанию, чтобы она превратилась в разбор персонального дела Дональда Трампа».

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А что Зеленский? Президент Украины, кажется, попал в более трудное положение, чем Трамп. Во-первых, стало ясно, на кого он делает ставку на предстоящих выборах президента США. Во-вторых, во время переговоров он вскользь критикует Ангелу Меркель и Эмманюэля Макрона. Выкрутиться вряд ли получится — Зеленский сам дал согласие на публикацию стенограммы.

Владимир Зеленский заявил, что не оказывал давление ни на кого на Украине, чтобы начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.