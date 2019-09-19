«Магнит» теряет притяжение

Входящая в X5 Retail Group «Пятерочка» по итогам второго квартала 2019 года стала крупнейшим розничным оператором на российском рынке. По данным PwC, за год сеть увеличила долю с 8,3% до 8,9%, обогнав «Магнит», показатель которого вырос с 8,5% до 8,8%. X5 продолжит наращивать отрыв за счет более высоких темпов роста сопоставимых продаж, но «Магнит» уже со второй половины 2020 года может начать сокращать отставание за счет положительного эффекта от программы обновления магазинов.

По итогам второго квартала 2019 года доля «Пятерочки» на российском рынке розничной торговли достигла 8,9% против 8,3% годом ранее. Об этом говорится в исследовании PwC. Динамика позволила «Пятерочке» обогнать по показателю «Магнит», чья доля за тот же период увеличилась с 8,5% до 8,8%.

Данные косвенно подтверждаются отчетностью компаний. Так, по итогам января—июня 2019 года выручка «Магнита» увеличилась на 10,5%, до 657,9 млрд руб. Чистая розничная выручка «Пятерочки» за тот же период выросла на 15,9%, до 664,66 млрд руб. По итогам второго квартала 2017 года, для сравнения, «Магнит» занимал 8% рынка, «Пятерочка» — 6,9%, говорится в исследовании PwC. По данным Росстата, весь оборот розничной торговли в январе—июне 2019 года вырос на 1,7%, до 15,6 трлн руб.

В X5 (также включает «Перекресток» и «Карусель») не раскрывают доли рынка в разбивке по сетям. В «Магните» на вопросы “Ъ” не ответили. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что X5 продолжает увеличивать свой отрыв от конкурентов и такая ситуация, скорее всего, сохранится в ближайшем будущем. Во-первых, X5 открывает больше магазинов, во-вторых, показывает более высокие темпы роста сопоставимых продаж (LfL), поясняет он. Как следует из отчетности компаний, LfL-продажи «Пятерочки» в первом полугодии росли на 4,8%, «Перекрестка» — на 8,1%, «Магнита» — на 1,1% год к году.

Директор практики консультационных услуг в области стратегии и операционной эффективности розничного бизнеса PwC в России Ольга Сумишевская говорит, что поддерживать рост LfL-продаж на фоне экономии потребителей сетям удается за счет развития магазинов малого формата и увеличения числа промопредложений. Так, по итогам второго квартала 2019 года доля промо в продажах крупнейших сетей достигла 51% в деньгах и 53% в натуральном выражении, говорится в исследовании PwC.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, основной эффект от программы обновления магазинов «Магнита» будет заметен в 2020 году. И начиная со второй половины будущего года основной формат «Магнита» приблизится по темпам роста к «Пятерочке», прогнозирует он. Для «Пятерочки», с другой стороны, основным стратегическим вызовом станет новая розничная концепция магазинов, которую сеть только начала тестировать в этом году, указывает эксперт.

Как следует из исследования PwC, увеличить долю рынка по итогам второго квартала 2019 года среди крупнейших сетей, помимо «Пятерочки» и «Магнита», удалось только «Перекрестку» — с 1,5% до 1,7% год к году. Доля «Ленты» (контролируется «Севергрупп» Алексея Мордашова) сократилась с 2,8% до 2,6%, «Карусели» — 0,6% до 0,5%. ГК «О’Кей» (также развивает сеть дискаунтеров «Да!») сохранила долю 1%.

В «Ленте» заявили, что фиксируют долю раз в год по Росстату, и не дают прогнозов. Представитель «О’Кей» на вопросы “Ъ” не ответил. Михаил Бурмистров связывает результаты «Ленты» и «Карусели» с общими проблемами гипермаркетов в России, в частности с оттоком покупателей в более мелкие форматы.

Ольга Сумишевская ожидает, что крупнейшие федеральные сети продолжат наращивать долю рынка в ближайшем будущем. При этом основные игроки переходят от приобретения более мелких сетей как бизнеса к покупке прав аренды на торговые помещения, добавляет Марат Ибрагимов. По его словам, за счет этого они отнимают долю рынка у конкурентов еще более высокими темпами.

Анатолий Костырев