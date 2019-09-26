Прокуратура признала незаконным правило, что звонок дается для учителя

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области посчитала незаконными акты местных школ, по которым ученик мог покинуть класс только после разрешения учителя. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, сотрудники прокуратуры установили, что в девяти случаях в правилах внутреннего распорядка школ действовало положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс». «Это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением первого класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В двух случаях правовые акты также содержали положение о рецидиве. В нем говорилось об ужесточении наказания за повторное совершение школьником дисциплинарного поступка в течение года. «Действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, а потому не может применяться»,— отметили в надзорном ведомстве.

Районная прокуратура опротестовала 11 незаконных правовых актов. Протесты удовлетворены, незаконные положения исключены из внутреннего распорядка школ.

Юлия Сасевич