Теннисист Медведев не считает, что сможет сыграть 17 финалов подряд

Российский теннисист Даниил Медведев не считает, что сможет сыграть 17 финалов подряд, как это в свое время удалось Роджеру Федереру. «Я, конечно, был бы рад продолжить свою серию, но в ближайшие два месяца впереди очень сложные турниры. Если даже представить себе немыслимое, что мне удастся сыграть в этом году еще несколько финалов, в том числе на итоговом турнире, то дальше-то ведь будет Australian Open!» — заявил он в интервью “Ъ”.

«Просто смешно сейчас об этом рассуждать. А Федерер — гений, который за счет своей уникальности установил замечательные рекорды»,— рассказал спортсмен.

Подробнее читайте в интервью “Ъ” «"Умение справляться с популярностью — одна из составляющих успеха"».