Российское кино готовят к фестивалям

Россия впервые начнет финансировать международные фильмы на условиях миноритарного участия. Минкульт надеется привлечь к таким проектам зарубежных продюсеров, которые смогут обеспечить успех на европейских кинофестивалях. С российской стороны в производстве первых таких фильмов готовы участвовать в том числе Сергей Сельянов и Тимур Бекмамбетов.

Минкульт 25 сентября провел защиту проектов фильмов международного производства с миноритарным участием России, рассказал “Ъ” представитель министерства. Это первый подобный конкурс, раньше госсредства выделялись только на фильмы с мажоритарным российским участием, уточнила директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

На конкурс подали заявки семь компаний. Наиболее крупные среди них — СТВ Сергея Сельянова с драмой о студентке из Финляндии режиссера Юхо Куосманена (лауреат главного приза «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля) и Bazelevs Тимура Бекмамбетова с фильмом ужасов на основе японского фольклора, автором сценария и режиссером которого выступит Виолетта Таскаева. Кроме того, производитель мультсериала «Три кота» «Метрафильмс» выступил с проектом драмы-триллера об американской рок-группе, режиссером которой станет Михаил Идов.

В Минкульте предварительно определили средний объем инвестиций для таких проектов на уровне 10–12 млн руб., говорит Ольга Любимова.

По ее словам, министерство готово поддержать все заявленные на первый конкурс проекты, если они смогут получить статус национального фильма. Итоги конкурса Минкульт подведет, когда рассмотрит пакеты документов по каждому проекту на предмет возможности получения такого статуса.

Критерии национального фильма определяет закон «О господдержке кинематографии». В частности, у фильма с таким статусом должен быть российский продюсер и русский язык в качестве основного, если иностранный не является «неотъемлемой частью художественного замысла», в съемочной группе должно быть не более 30% иностранцев, а зарубежные инвестиции не могут превышать 50%. Предусмотрено исключение: фильм может быть признан национальным в рамках международного договора.

Миноритарное участие Минкульта в фильмах «более чем целесообразно экономически и подразумевает невероятный выхлоп», уверена Ольга Любимова. По ее словам, на конкурс с мажоритарным участием Минкульт тратит объем средств, сравнимый со средним бюджетом игрового фильма, и не получает гарантии, что фильмы будут успешны в прокате и на фестивалях. «Сейчас же мы получаем возможность с тем же бюджетом поддержать сразу несколько проектов и при этом получить ресурс зарубежных продюсеров, которые имеют большой опыт продвижения фильмов на международном рынке. С таким ресурсом можно рассчитывать и на берлинского "Медведя", и на каннскую Пальмовую ветвь»,— надеется она.

Кроме того, новая схема господдержки актуальна в связи с относительно неудачным годом для российского кино с точки зрения сборов, признают в Минкульте.

По данным на 16 сентября, сборы отечественных фильмов в российском прокате с начала года составили 8,5 млрд руб., или 21,89% общей кассы, подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика». По итогам 2018 года Фонд кино отчитывался о доле 27,5%. Сборы российских фильмов за рубежом, по данным фонда, в 2018 году снизились до $41 млн с $44,3 млн годом ранее.

Запрошенный в ходе питчинга бюджет на проект СТВ составляет около 10 млн руб., подтвердил “Ъ” Сергей Сельянов. «Это относительно небольшие деньги, но такое международное разделение труда будет способствовать продвижению фильмов и в целом российской индустрии за рубежом»,— уверен он.

Практика миноритарного участия в кинопроизводстве — традиционная для европейских стран модель, которая существует уже много лет, так формируются творческие и производственные альянсы, выстраиваются контакты, отмечает продюсер Александр Роднянский. Для России, резюмирует он, появление такой практики означает возможность интегрироваться в международный контекст, что «никогда не поздно сделать».

Валерия Лебедева