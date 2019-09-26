Облака отдадут по франшизе

Сеть дата-центров 3Data решила развиваться в регионах России по нетрадиционной для IT-рынка франчайзинговой модели. За счет нее в течение десяти лет компания планирует расширить сеть с 10 до 200 центров обработки данных (ЦОД). Спрос на их услуги в регионах есть, а скоро его усилит создание единого «гособлака», считают эксперты.

Московская сеть дата-центров 3Data начнет выход в регионы России, рассказал “Ъ” ее гендиректор Илья Хала. Компания планирует работать по модели франшизы и на горизонте десяти лет открыть до 200 ЦОД по всей стране. В Москве у 3Data более десяти площадок, число которых в течение этого же срока планируется увеличить до 50. Объем собственных инвестиций в развитие компания не раскрывает.

По данным iKS-Consulting, 3Data по итогам 2019 года может занять 11-е место по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в России с долей рынка 2,3%. Компания уже ввела чуть больше 1000 стоек и строит еще около 500. Лидерами рынка остаются «Ростелеком-ЦОД» (РТК-ЦОД; 6686 стойко-мест), DataLine (4811) и IXcellerate (3815). Общее количество стойко-мест в российских дата-центрах до конца года может вырасти на 9,4%, до 42 тыс.

Выручка российских коммерческих дата-центров в 2018 году увеличилась на 29%, до 28,5 млрд руб. Выручка 3Data за этот период, по собственным данным, составила около 0,5 млрд руб. В 2019 году компания планирует удвоить ее. Крупным партнером 3Data стала китайская Huawei, которая вышла на российский рынок облачных услуг, арендовав 500 стоек в столичных дата-центрах для локализации данных, сообщал “Ъ” 27 февраля 2019 года.

Ключевые мощности РТК-ЦОД также расположены в Москве, но стратегия предусматривает развитие региональной сети, говорит гендиректор компании Видия Железнов. В 2019 году РТК-ЦОД планирует ввести в эксплуатацию дата-центр в Екатеринбурге, в 2020 году — еще в нескольких регионах. «В 2022 году около половины мощностей будет в регионах»,— говорит господин Железнов. Модель франшизы, по его словам, компания не планирует использовать.

Франчайзинг мало распространен на рынке IT. Массово его использует только 1С. Это востребованный сервис, говорит глава отдела продвижения экономических программ 1С Алексей Харитонов: за год с сентября 2018-го число центров «1С:Франчайзинг» выросло с 7420 до 7714, а продажи фирм-франчайзи — в среднем более чем на 11%. Летом 2019 года франшизу в регионах запустила облачная платформа Сбербанка SberCloud, рассказал “Ъ” ее гендиректор Александр Сорокоумов. По его словам, уже подписаны соглашения с Digital Servis и Safebox, которые будут реализовывать сервисы виртуальных ЦОД и другие услуги в регионах. Совместный бизнес будет строиться по модели revenue sharing.

Провайдеры дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге ориентируются на площадки от 500 стойко-мест, в регионах же нет спроса на такое количество, отмечает руководитель сети дата-центров компании КРОК Павел Колмычек. По его оценке, в регионах оптимальны дата-центры на 30-100 стоек, «в этом смысле франшиза — разумное решение». Выход в регионы по франшизе позволит быстро расширить сеть, избежав риска значительных затрат, считает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Региональные заказчики из-за отсутствия адекватных предложений строят собственные ЦОД, вследствие чего доля коммерческих невелика, отмечает он, но ситуация меняется, клиенты начинают активнее переходить на аутсорсинг. Стимулировать переход может проект создания государственной единой облачной платформы, концепцию которой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 28 августа.

Юлия Тишина