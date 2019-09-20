Huawei поднимется к гособлаку

Попавшая под ограничения в США Huawei расширяет бизнес в России. Совместно со структурой «Ростелекома» и IT-компанией AxxonSoft китайская компания планирует создать локальное решение на базе серверов для корпоративных клиентов и госсектора, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Успешность проекта будет зависеть от готовности вендора передавать техническую документацию и раскрывать коды программного обеспечения, считают участники рынка.

Huawei будет поставлять серверы под брендом Taishan поставщику облачных сервисов «Тионикс» (входит в «Ростелеком») для создания локального решения для государственных и частных клиентов, сообщили “Ъ” представители компаний. Соглашение подписано в рамках форума Huawei Connect 2019 в Шанхае.

Толчком для развития отношений стал проект национальной программы «Цифровая экономика», направленный на разработку локализованной платформы «единого облака», пояснил представитель Huawei. Концепция создания государственной единой облачной платформы (ГЕОП) утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 28 августа. «Ростелеком» назначен одним из ответственных за реализацию проекта. На перевод информационных ресурсов госорганов в ГЕОП до 31 декабря 2024 года планируется потратить 47,6 млрд руб., в том числе 6,5 млрд руб. из федерального бюджета, писал “Ъ” 17 апреля.

Huawei также подписала с российским разработчиком программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения AxxonSoft соглашение о намерениях по разработке совместного решения на базе серверов, рассказали представители компаний. Коммерческий директор AxxonSoft Андрей Христофоров говорит, что примерно 60% ее заказчиков приходится на госсектор. Среди клиентов AxxonSoft — Сбербанк, «Газпром», «Росатом», РЖД, Минобороны, департамент информационных технологий Москвы. По собственным данным, в 2018 году выручка AxxonSoft превысила 1 млрд руб.

Расширение бизнеса Huawei на российском рынке происходит на фоне американских санкций. В начале мая президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности. Позднее Министерство торговли США внесло Huawei в соответствующий черный список. Американские корпорации получили разрешение на ведение бизнеса с Huawei до 19 августа, позже эта отсрочка была продлена до ноября.

Кооперация с российскими разработчиками программного обеспечения — правильный ход со стороны Huawei, полагает главный редактор TAdviser Александр Левашов. «Вместе с "Тионикс" Huawei сможет удовлетворить растущий спрос на санкционно устойчивые решения для дата-центров, а с AxxonSoft — войти в проекты "умных" и безопасных городов, которых также становится все больше»,— рассуждает он.

Для Huawei такое партнерство — возможность закрепиться в РФ или даже составить здесь конкуренцию американским производителям серверов в случае закрытия других рынков, констатирует собеседник “Ъ” в телекоммуникационной отрасли. «Но это, только если вся компонентная база серверов Huawei или совместного производства, включая чипсеты, не производится и не поставляется из США»,— указывает он. По мнению источника, успешность такого проекта определится необходимостью реализовывать «закон Яровой» и намерениями банковских институтов и корпораций развивать дата-центры и контентные проекты.

«Сейчас много говорится о локализации, но степень локализации зависит от вендора — насколько он готов передавать технически проектную документацию, открывать коды — и способности заказчика обеспечить необходимые объемы для сбыта такой продукции»,— отмечает старший вице-президент ZTE Russia Тигран Погосян. По его словам, ZTE пока сосредоточена на увеличении доли рынка в инфраструктуре операторов, сетевом и клиентском оборудовании, а в части поставки серверов концентрируется на домашнем китайском рынке. Компания при этом готова поставлять оборудование под своим брендом в случае победы на открытых конкурсах.

Юлия Тишина, Шанхай