Справороссы выразили доверие

Новым лидером «Справедливой России» в Нижегородской области стала Татьяна Гриневич, давняя помощница прежнего бессменного председателя отделения партии Александра Бочкарева, умершего в мае. Госпожа Гриневич при поддержке Москвы и местных партийцев обещала руководить не хуже предшественника. Она считает, что в партию надо привлекать больше молодых людей. Для этого на четверть расширен состав областного совета, готового активнее участвовать в выборах всех уровней. Отмечая управленческие компетенции госпожи Гриневич, политологи сомневаются в перспективах партии из-за отсутствия сильных фигур.



Председателем нижегородского регионального отделения «Справедливой России» избрали ожидаемо Татьяну Гриневич: неделю назад ее кандидатуру как единственную согласовал президиум партии во главе с Сергеем Мироновым. Госпожа Гриневич долгие годы была секретарем отделения и ближайшим помощником Александра Бочкарева, который руководил отделением больше десяти лет и скончался несколько месяцев назад.

Напомним, в 2018 году суд начал рассматривать уголовное дело Александра Бочкарева, которого вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым обвинили в мошенничестве на выборах в думу Нижнего Новгорода в 2015 году. По версии следствия, за 5 млн руб. они пообещали проходное второе место в партийном списке коммерсанту Дмитрию Дзепе, но депутатом он так и не стал, а деньги ему не вернули. Александр Бочкарев болел и находился под домашним арестом, в мае он умер от обширной тромбоэмболии на фоне лимфолейкоза. Его уголовное преследование было прекращено по нереабелитирующим обстоятельствам. Приговор Сергею Воронову огласят 30 сентября.

В среду в ходе тайного голосования Татьяну Гриневич поддержали все 48 делегатов конференции, также они приняли решение о расширении на четверть, до 19 человек, областного совета партии. Полномочия нового председателя продлятся до 2021 года. Татьяна Гриневич пообещала оправдать доверие коллег и работать «так же, как Александр Бочкарев». Она назвала уголовное дело в отношении господина Бочкарева «попыткой конкурентов силовым методом убрать с политического поля самую сильную фигуру, имевшую широкую поддержку в Нижнем Новгороде и области». «Мы это знаем и будем об этом помнить», — заявила Татьяна Гриневич. Главным направлением деятельности она назвала подготовку к предвыборным кампаниям 2020–2021 годов в думу Нижнего Новгорода и региональный парламент. Также госпожа Гриневич пообещали подготовиться к выборам в районах области, где в следующем году состоятся 40 кампаний на 2 тыс. мандатов. Кроме того, внимание будет уделено выборам представительных органов крупных городов Нижегородской области, таких как Дзержинск, Балахна, Бор, Арзамас, Чкаловск и прочих.

Татьяна Гриневич напомнила, что на довыборах осенью справороссы почти полностью заполнили сельсоветы Воскресенского и Краснобаковского районов, а это позволяет им избирать депутатов земских собраний и районных глав. Как показала практика, такие выборы проходят с минимальными финансовыми вложениями и кандидаты выигрывают за счет своего авторитета. Поэтому за председателями местных отделений будут закреплены определенные территории, на которых они должны усилить партийное влияние и привлекать больше сторонников. «Наша работа по выборам начинается уже завтра. Председатели местных отделений уже могут думать о своей работе на будущее и начинать набирать себе команду, с которой пойдут на выборы», — рекомендовала Татьяна Гриневич. Местные отделения, набравшие менее 5% в кампаниях всех уровней, могут лишиться своих председателей. При этом партия берет курс на омоложение состава, который, судя по делегатам конференции, на две трети состоит из людей старшего и пожилого возрастов. Поэтому партийцам следует больше работать с молодежью и обращаться за помощью к депутатам Госдумы, добавила председатель.

Однопартийцы положительно оценили деятельность Татьяны Гриневич за два года, пока Александр Бочкарев находился под следствием. Как заявил депутат думы Нижнего Новгорода Евгений Сабашников, вопреки сложностям партия не была парализована, жила и занималась своей деятельностью в прежнем режиме. Избрание госпожи Гриневич он назвал «новой страницей» в истории нижегородского отделения.

Назначение госпожи Гриневич руководителем нижегородских справороссов говорит о том, что дело Александра Бочкарева «живет и побеждает», отмечает политический обозреватель Валентина Бузмакова. По ее словам, воспользоваться отсутствием лидера могли бы его оппоненты из числа бывших однопартийцев (в 2017 году в партии был раскол, когда господина Бочкарева едва не сместили с поста председателя), но не сделали этого, что говорит об устойчивом авторитете Татьяны Гриневич. «Несмотря на отсутствие борьбы за пост председателя, президиум сделал правильный выбор, поскольку Татьяна Гриневич знает все тонкости партийного руководства», — говорит эксперт. Однако новый лидер — не прежний, а у партии из-за зачищенного политического поля в Нижнем Новгороде и отсутствия сильных фигур нет особых перспектив, считает госпожа Бузмакова.

Роман Рыскаль