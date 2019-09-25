Место в списке миллиардеров перешло по наследству

В России появилось два новых миллиардера — дети владельца «Северстали» Алексея Мордашова. 25 сентября стало известно, что два сына бизнесмена получили контроль над золотодобывающей компанией Nordgold. Кириллу и Никите Мордашовым достались 65% ценных бумаг — по подсчетам Forbes, это почти $2,5 млрд. У Алексея Мордашова останется 35% акций компании. О том, что миллиардер передаст часть активов детям, Мордашов сам рассказывал газете «Ведомости» в феврале. Тогда он объяснил это тем, что братьям пора понять, что такое чувство ответственности за собственный бизнес. Подробности — в материале Владислава Викторова и Глеба Силко.

О своих детях Алексей Мордашов рассказывает немного. Известно лишь, что Никите — 18 лет, а Кириллу — 19. Они студенты — правда, гуманитарных специальностей. Несмотря на столь юный возраст и непрофильное образование, Алексей Мордашов, входящий в топ-10 списка богатейших людей России по версии Forbes, посчитал, что они уже сейчас должны начинать приобщаться к бизнесу и набираться опыта, и передал им 65% ценных бумаг компании Nordgold. Без присмотра их не оставят — за каждым шагом будет следить отец.

Многие состоятельные российские бизнесмены сейчас начинают задумываться, кому передать свои капиталы. И то, что преемниками становятся дети, вполне логично, говорит директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков: «Не так давно в компании ЛУКОЙЛ речь шла о передаче активов молодому поколению. Хорошо, что это происходит постепенно, через вхождение в капитал. Акционеры участвуют в жизни компании, получают дивиденды, что в принципе тоже хорошо. Они заинтересованы в работе предприятия, в улучшении его результатов. Так что это такой хороший постепенный способ вхождения».

По оценкам специалистов из банка UBS и компании PwC, миллиардеры всего мира сейчас стоят на пороге больших перемен. Возраст более 700 самых состоятельных людей на планете превышает 70 лет, поэтому в ближайшие 20 лет по наследству может перейти почти $3,5 трлн. Детям Алексея Мордашова пока досталось почти $2 млрд, подсчитал Bloomberg — без малого 25% акции туроператора ТUI и теперь 65% в Nordgold.

Сама по себе золотодобывающая компания — актив надежный, ее стоимость составляет не меньше $1,5 млрд. Но вряд ли все партнеры компании оценят юный возраст новых акционеров, считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, набираться опыта лучше в организациях поменьше: «Подобная передача активов столь молодым наследникам является эксклюзивным случаем. Это может характеризовать как высокую степень доверия к своим детям, так и означать возникновение дополнительных рисков. Безусловно, сложившаяся ситуация может повлиять на возникновение дополнительных опасений со стороны партнеров крупнейшей известной компании. В этой связи бизнес-советники, которые сейчас есть у господина Мордашова, останутся помогать и его наследникам».

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Впрочем, как подчеркивают представители Алексея Мордашова, пока речи о каких-то руководящих постах не идет. Хотя в будущем их могут и трудоустроить, но для этого нужен опыт.

Впрочем, карьерные перспективы братьев Мордашовых не так уж плохи, особенно на фоне детей миллиардера Владимира Потанина — тот пообещал отдать все свое состояние исключительно на благотворительность.

Как пояснили представители Алексея Мордашова, деятельность его детей в совете директоров Nordgold будет ограничиваться исключительно нормами закона. Никаких дополнительных защитных механизмов не предусмотрено. А оценивать эффективность принятия решений будет более опытный наставник.