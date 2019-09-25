Икру в чемоданах отправят на досмотр

В Росрыболовстве предложили ограничить авиаперевозки икры в багаже. Глава ведомства Илья Шестаков заявил, что нужно запретить россиянам ездить с более чем 10 кг икры без сопроводительных документов. По его словам, пассажиры и экипажи пользуются отсутствием ограничений. Они провозят икру, как правило, нелегального происхождения для перепродажи, подчеркнул Шестаков. Кроме того, эта продукция не проходит ветеринарно-санитарный контроль. Нормативную базу предложили разработать Минсельхозу и Россельхознадзору.

Ограничения не помогут бороться с нелегальной продажей икры, считает руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова. Партии станут меньше, но перевозить их будут чаще. «Я не могу сказать, что это первостепенная проблема, но она существует и портит рынок. Очень часто этим пользуются, например, спецрейсы во Владивосток — их ждут люди, чтобы получить икру. Большие партии отправляют по “серым” схемам — за неделю таким образом можно перевести 500 кг. В крупные сети такая икра попасть не может, она все равно будет достаточно дорогостоящей, потому что в любом случае вы тратите деньги не на одноразовую контейнерную перевозку в Ж/Д, а на билеты, поэтому часто товар реализуется на рынках

Вы можете отправить эту икру абсолютно легально через терминалы тем же самолетом, но оплатив доставку с соблюдением всех необходимых ветеринарно-санитарных и температурных условий. Это стоит достаточно дорого — от 120 руб. за 1 кг, то есть, если в розницу икра, например, стоит 3,5 тыс. руб., те же 120 руб. — это уже плюс 5%. Я не знаю, как можно ограничить провоз конкретного продукта в рамках Российской Федерации, ведь это же не поставки за границу. Просто больше людей будет летать с меньшим объемом. Я полагаю, что нужно сократить стоимость авиаперевозок, чтобы люди отправляли все официально, и увеличить, например, количество рейсов Петропавловск-Камчатский—Москва, чтобы было удобнее пользоваться именно официальным сервисом»,— полагает Полина Кирова.

Отследить браконьерскую икру довольно трудно, зачастую ее перерабатывают на заводах вместе с легальной продукцией, объясняет старший советник морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Згуровский: «Это шаг в правильном направлении, потому что перевозятся колоссальные объемы, но этого явно недостаточно. Что касается маркировки, то нужно было бы, по крайней мере, точно определить, где это все произведено.

Часто наряду со своей квотой заводы перерабатывают еще и ту рыбу, которую сдают браконьеры.

Никто же не мешает вам получить сертификат происхождения на 1 тыс. тонн и добавить туда еще 500 кг браконьерской».

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Предложение Росрыболовства поддержали власти Камчатки, где добываются основные объемы икры. Однако норму на провоз в багаже следует увеличить в три раза, заявил вице-губернатор региона.

Илья Сизов