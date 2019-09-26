Торговцу людьми не до УДО

Как стало известно “Ъ-Урал”, Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении организатору ОПС Янаю Ави, занимавшемуся работорговлей. По версии следствия, подсудимый был причастен к переправке за границу и продаже в сексуальное рабство порядка 90 девушек из России и СНГ, за что был осужден на 16 лет. Наказание он отбывает в Екатеринбурге, где уже отбыл положенные две трети срока и попытался выйти по УДО. Сам подсудимый уже оспорил решение райсуда в вышестоящей инстанции.



Как стало известно “Ъ-Урал”, судья Чкаловского райсуда Екатеринбурга Валерий Савельев рассмотрел жалобу гражданина Израиля Яная Ави на условно-досрочное освобождение. Он отбывает 16-летний срок в ИК №10 (Екатеринбург) за организацию ОПС, занимавшуюся работорговлей — продажей девушек в сексуальное рабство. Срок оканчивается в 2023 году, но так как заключенный уже отбыл две трети срока, то у него появилось право на УДО. «Суд рассмотрел доводы заключенного, его характеристику от администрации пенитенциарного учреждения и отказал в удовлетворении ходатайства»,— пояснили собеседники “Ъ-Урал”, знакомые с ходом рассмотрения иска.

Одной из причин отказа послужило заключение сотрудников колонии, которые считают, что Янай Ави «не в полной мере осознал характер и степень общественной опасности своего преступления». Кроме того, в 2007 году он четыре раза в ходе расследования дела нарушал дисциплину в СИЗО, а в 2012 году и вовсе попал в штрафной изолятор. К дисциплинарной ответственности он привлекался также летом 2018 года. При этом, в ведомстве положительно охарактеризовали его нахождение в колонии — «осужденный выполняет работы по благоустройству отряда, к труду относится добросовестно, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, читает книги и имеет 24 поощрения»,— отмечается в материалах дела (имеются в распоряжении “Ъ-Урал”).

Напомним, директор «ГУР Интернешнл» («дочка» лондонской компании GUR) Янай Ави в 2011 году был осужден Московским окружным военным судом по делу о создании ОПС (ст.210 УК РФ), которая занималась торговлей людьми (ст.127.1 УК РФ) и организацией проституции (ст.241 УК РФ). Его подельниками были несколько москвичей вместе с подполковником ГРУ и уроженцы Молдавии. По данным следствия, члены преступной группы сначала размещали ложную рекламу в СМИ, обещая молодым девушкам бесплатный выезд в Европу для работы нянями, официантками и продавщицами. В итоге у девушек, желающих найти работу за границей, забирали документы и отсылали в Европу. Там их встречали сообщники ОПС, которые предлагали оплатить услуги группировки работой на панели. По версии следствия, группировка переправила в Израиль, Италию, Германию, Грецию, Голландию и Арабские Эмираты более 100 девушек. Правда, в итоге суд присяжных признал вину лишь по нескольким эпизодам. Часть участников дела были оправданы.

Осужденный Янай Ави с отказом в УДО не согласился и обжаловал решение в Свердловский облсуд, который рассмотрит жалобу 30 сентября.

По словам экспертов, если решение райсуда вступит в законную силу, то повторно просить об УДО осужденный сможет не ранее через полгода. «Соответствующее ходатайство можно подать по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе. Суд будет вновь оценивать поведение осужденного в исправительном учреждении, его отношение к труду, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, а также его отношение к совершенному преступлению. Важную роль будет играть и факт возмещения причиненного ущерба и характеристика администрации исправительного учреждения»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко. По сведениям “Ъ-Урал”, на данный момент к Янаю Ави не предъявлен ни один гражданский иск со стороны потерпевших, а дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства в 500 тыс. руб. он еще не погасил — его родственники внесли только 25 тыс. руб.

Игорь Лесовских