Мир не готов к эпидемиям

Совет по глобальному мониторингу готовности (GPMB) выпустил свой первый ежегодный «Отчет о состоянии глобальной готовности к кризисам в области здравоохранения».

Совет, созданный в мае 2018 года группой Всемирного банка и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), представил независимый обзор состояния готовности мира к кризисам в области здравоохранения. Отчет рассматривает финансирование медицинских проблем и новых исследований, а также готовность мира к эпидемиям и пандемиям. Комитет предлагает создать всемирную сеть, которая будет помогать странам справляться с инфекционными вспышками и другими чрезвычайными ситуациями, имеющими медицинские аспекты.

«Ъ-Наука» попросил экспертов прокомментировать отчет GPMB.

Шах Махмуд Раихан, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Омиксные технологии» Казанского федерального университета:

— В 1918 году пандемия испанского гриппа унесла жизни около 50 млн человек. Произошло это из-за отсутствия должной инфраструктуры оперативной медицинской помощи, не было ни вакцин, ни препаратов. Прошло 100 лет, а мы все еще не смогли создать эффективную защитную систему для предотвращения подобных катастроф. Согласно отчету GPMB, с 2011 по 2018 год ВОЗ отслеживала 1483 эпидемических события в 172 странах и пришла к следующему выводу: в настоящее время мир не может предотвратить подобные случаи. Нам в срочном порядке необходимо создать эффективную всемирную сеть, поддерживаемую не только учеными, но и политиками. Для этого государства и учреждения должны обеспечить адекватные инвестиции в разработку инновационных вакцин и терапевтических средств широкого спектра действия, создать механизм оперативного международного обмена последовательностями геномов любых новых патогенов.

Аслан Пшихачев, сотрудник кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии МФТИ, директор по развитию группы компаний «Химрар»:

— В настоящее время проблема лечения гриппа стоит остро в нашей стране, в связи с чем необходимо сосредоточить усилия на поиске новых путей ее решения. Эпидемия гриппа циклична и в большинстве случаев проходит без возникновения серьезных осложнений у большинства людей. Однако, если ресурсов организма окажется недостаточно для подавления вируса или же вспыхнет пандемия, то запасов препаратов с доказанной эффективностью для лечения гриппа с большой вероятностью не хватит всем нуждающимся. Вакцинация также является существенной мерой борьбы с гриппом, но большей частью это превентивная мера, которая преимущественно основана на ретроспективном анализе штаммов вируса гриппа, и эффективность ее зависит во многом от точности прогноза циркулирующих штаммов. При пандемии, как правило, проявляются новые штаммы, поэтому здесь вакцинация может оказаться недостаточной мерой, хотя она, безусловно, в целом эффективна и, в свою очередь, также вносит вклад в противостояние угрозе эпидемии и пандемии. Но когда мы говорим о фактическом лечении, то тут, конечно, необходимо использовать препараты только с доказанным механизмом противодействия вирусу гриппа. Сейчас перед учеными и фармацевтической индустрией в приоритете должна стоять задача по разработке и усовершенствованию таких препаратов, в том числе и отечественных.

Вадим Цейликман, доктор биологических наук, директор Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета:

— По аналогии с другими вызовами современности создание такой сети более чем уместно, так как она сокращает расстояние между передовыми научными разработками, инновационными технологиями и внедрением их в медицинскую практику. Тем более что здесь речь идет о спасенных тысячах человеческих жизней. Особенно важно, что в эту сеть будут вовлечены представители и науки, и бизнеса, и политики.

Подготовила Мария Грибова