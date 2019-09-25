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В Татарстане учредили медаль в честь 100-летия ТАССР

Госсовет Татарстана внес изменения в закон «О государственных наградах республики», учредив новую медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» (ТАССР).

Новую награду будут получать граждане, внесшие «существенный вклад в развитие государственности Республики Татарстан, укрепление ее социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и преумножение культурно-духовного наследия», а также «имеющие заслуги в профессиональной и общественной деятельности, способствующие повышению авторитета республики».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"


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